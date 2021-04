'Maricón perdido', la serie que "habla de todos nosotros"

El colaborador de televisión Bob Pop plasma su vida en una de las ficciones más prometedoras del año

Producida por El Terrat (Buenafuente) y Berto Romero, cuenta con Candela Peña, Willy Toledo, Alba Flores , Carlos Bardem y cameo de Almodóvar

Se estrena el tráiler con aplausos de compañeros como Jordi Évole: "Ole tus cojones"

Maricón perdido, la serie autobiográfica de Bob Pop (colaborador de Andreu Buenafuente), una de las apuestas de ficción más prometedoras de este año, ya tiene tráiler y fecha de estreno.

El canal TNT España anunció ayer que llegará a las pantallas el 18 de junio de 2021, en vísperas del Orgullo Gay, y mostró las primeras imágenes, que hicieron "llorar" a su creador:

Creada y escrita por Roberto Enríquez (Bob Pop), Maricón Perdido es una producción de El Terrat (la compañía de Andreu Buenafuente) y Warner Media.

'Maricón perdido', una historia real y sincera

La serie está inspirada en la propia vida del escritor, crítico y colaborador televisivo. El protagonista es un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia y al que el espectador irá encontrando en diversas etapas de su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; el periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y finalmente el presente, donde el espectador lo encontrará convertido ya en escritor.

"En Maricón Perdido he querido contar mi historia desde la memoria tramposa, la escritura salvadora y cierta compasión con unos yoes que fui y he aprendido a perdonar. Es mi historia, pero creo que también es la de muchxs que recorrieron un camino similar al mío y llegaron a un lugar menos doloroso. Maricón perdido soy yo, y creo que narrarme me ha ayudado a encontrarme en un lugar donde, pese a todo, me empeño en ser feliz; porque puedo contarlo y no estoy solo. Gracias por acompañarme", ha declarado Bob Pop.

Aplauso unánime de la profesión

El tráiler de Maricón perdido está recibiendo todo tipo elogios por parte de los internautas y, sobre todo, de los compañeros de Bob Pop y profesionales de la televisión, como la actriz y directora Leticia Dolera (Vida perfecta), el productor Manuel Ríos San Martín (Compañeros, Sin identidad, Historias robadas…) o el presentador Jordi Évole, que le ha escrito: "no hay expresión más heteropatriarcal" –en alusión al título- "pero ole tus cojones":

BobPop le ha agradecido a Évole el halago y ha desvelado que en la serie hay un guiño a él. "Tú no lo sabes, Jordi, pero en la serie te menciono con mucho cariño".

Berto Romero, productor ejecutivo

Maricón perdido cuenta con varios alicientes para verla. Además de la propia historia, que derribará mitos sobre la homosexualidad de una forma transgresora, tierna y cómica, la serie tiene de productor ejecutivo a Berto Romero, el colaborador de Buenafuente que también ha triunfado recientemente en Movistar con su serie semibiográfica, Mira lo que has hecho.

El cómico, amigo personal de Bob Pop, ha colaborado en distintas partes del proceso, aportando su experiencia como creador y compartiendo todo lo que ha aprendido de la escritura de su serie.

Bob Pop la escribió, y Buenafuente le dio el título

El propio Bob Pop ha escrito los guiones de los seis episodios de los que constará la serie. "Nunca pensé que fuera a escribir algo como Maricón Perdido hasta que me di cuenta de que había estado escribiéndolo en cada libro, en cada columna en prensa, en cada colaboración en televisión con Andreu Buenafuente... [Late Motiv, Movistar+]. Y creo que nunca me hubiera atrevido a hacer una serie así sin el cariño y la complicidad de Andreu (que me dio el título) y de Berto. Ahora solo quiero hacerlo bien", declaró Bob Pop sobre el proyecto.

"Bob Pop ha llegado a la ficción televisiva para quedarse, su talento, la honradez con que escribe y la libertad que respira su serie, son el cóctel ideal contra la intransigencia", subraya su ‘jefe’ y amigo, Andreu Buenafuente.

Candela Peña, Carlos Bardem, Alba Flores y Willy Toledo en el reparto, con cameo de Almodóvar

Además, Maricón perdido tiene un reparto muy interesante. La serie supone el debut ante las cámaras de Gabriel Sánchez, que da vida al Bob de 13 años, y de Carlos González como protagonista interpretando al personaje a los veinte y a los treinta. Además, el propio Bob Pop hace de sí mismo en la actualidad.

"Verme interpretado por otros, ver cómo actrices y actores interpretan mis recuerdos, mis palabras y mis ficciones es una sensación preciosa", cuenta BobPop:

Candela Peña y Carlos Bardem serán los padres del protagonista, con los que mantiene una relación conflictiva y Miguel Rellán interpretará a su abuelo:

Alba Flores encarnará a su mejor amiga en la universidad en el que será su primer papel en una serie tras dar vida durante varias temporadas a Nairobi en La casa de papel y participar también en Vis a Vis, ambas de Netflix. Bajo estas líneas, varias fotos del rodaje:

El elenco de la serie, que también tendrá un cameo de Pedro Almodóvar, se completa con Guillermo ‘Willy’ Toledo, el actor y activista político que ha retomado recientemente su trabajo en series de televisión con Los favoritos de Midas (2020). También estarán Marc Martínez, Ramón Pujol, Júlia Molins, Daniel Bayona, Michael Batista, María Romanillos, Roger Padilla, Javier Bódalo, Juan Olivares, Sergi Gibert, Berta Cascante o Fernando Valdivielso, entre otros.

El director: "'Maricón perdido' habla de todos nosotros"

La dirección de los seis episodios de la serie corre a cargo del joven realizador Alejandro Marín (La filla d'anglú).

"No conocía a Bob antes de empezar y me sorprendió que lo relatado en sus guiones, a pesar de que seamos de diferentes generaciones, me resultara tan cercano y conocido. Esta sensación se repitió cuando nos sentamos por primera vez a trabajar y ha sido la clave de nuestro entendimiento. Desde una voluntad de tumbar complejos, tabúes y prejuicios (ya presente en el título) Maricón Perdido parte de la historia de Roberto Enríquez para acabar hablando de todos nosotros. Pero sobre todo de aquellos que, como Bob Pop, se han visto obligados a reinventarse para poder ser felices", subraya Alejandro Marín en la web de El Terrat.

Rodada en Barcelona y Madrid

La serie se ha rodado durante tres meses en Barcelona -las localidades de Barcelona, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Terrassa, Sant Vicenç de Montalt- y en Madrid.

La banda sonora, que también tendrá un papel importante en la serie, es obra del compositor gallego Nico Casal, creador en 2015 de la música del cortometraje Stutterer, ganador del Óscar ese año en la categoría de Mejor Cortometraje de acción.

Quién es Bob Pop: de crítico de TV a colaborador y escritor

El autor de Maricón perdido comparte nombre real con el actor Roberto Enríquez (La cocinera de Castamar), pero desde que empezó a trabajar en el sector, primero como crítico televisivo, se hace llamar Bob Pop. “Cuando haces Bob ya no hay stop”, es su lema en Twitter.

Periodista de formación, empezó analizando la televisión en artículos de prensa (20 Minutos, Público, La Marea), para pasar después a ser colaborador de radio (La ventana) y televisión, primero en +Gente (TVE) y desde 2013 con Andreu Buenafuente en sus programas En el aire (laSexta) y Late Motiv (Movistar+), donde también es subdirector y analiza a menudo asuntos de la crónica social y las redes sociales.

Bob Pop compagina la televisión con su faceta de escritor. "Soy una vedette intelectual", dice. Es autor de seis libros, el último Días ajenos, otoño-invierno (2018).

Casado desde hace 13 años, reveló que padece esclerosis múltiple