Un hallazgo en el documental de Marta del Castillo podría ayudar a resolver el caso

Los periodistas de '¿Dónde está Marta?' (Netflix) descubren, doce años después, algo que no se había investigado hasta ahora

Un nuevo análisis de los móviles de Carcaño y otros implicados puede desvelar su ubicación en la noche de la desaparición y saber así dónde podría estar el cuerpo

"El juez tiene todas las nuevas pruebas para que sean valoradas", cuentan a NIUS la directora y productora de la docuserie

El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años, quedó con Miguel Carcaño, con quien acababa de romper la relación. El llamó al telefonillo y ella se fue con él en su moto. Su madre lo veía desde la ventana. Nunca más se supo de ella.

Netflix estrenó el 5 de noviembre ¿Dónde está Marta?, la primera docuserie que aborda este mediático caso, "insólito de la historia criminal de nuestro país", como definió uno de los jueces. Un crimen que conmocionó a la sociedad y sigue siendo controvertido, por la cadena de desgraciados errores policiales, la cantidad de versiones contradictorias que han dado sus implicados, entre ellas las 7 del asesino confeso (Miguel Carcaño), dos juicios con sentencias contradictorias… Pero sobre todo, el drama de unos padres que doce años después siguen sin saber dónde está el cuerpo de su hija, tras haber sido buscado sin éxito en el río Guadalquivir, el vertedero de Camas y en terrenos baldíos.

El gran interrogante del caso es el hilo conductor de este documental producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y dirigido por Paula Cons (La isla de las mentiras).

"Cuarzo se propuso tratar una historia con muchos matices que no se habían contado y donde era fundamental el apoyo de la familia de Marta", cuenta a NIUS la directora Paula Cons, que aunque ya contaba con experiencia en el género del true crime (El caso Diana Quer, 500 días), "no tenía ningún vínculo con el caso de Marta del Castillo, pero la propuesta de Marga Luis, productora ejecutiva junto a Juanra Gonzalo y Nacho Abad –periodista de sucesos que también habla en el documental- me pareció muy interesante".

"Nuestro reto era evitar el sensacionalismo"

"Nuestro mayor reto era evitar el sensacionalismo y resultar pertinentes. Nuestro objetivo nunca fue resolver las sombras del crimen sino aportar datos con todo el rigor posible y contar con respeto esta historia tan enturbiada con mentiras y contradicciones", explica Paula Cons, también coguionista junto a Marga Luis, Fátima de los Santos y José Ortuño.

¿Dónde está Marta? hace un relato escrupuloso y cronológico de los hechos (desaparición, investigaciones, detenciones, declaraciones, juicios, sentencias…) con más de 80 entrevistas (20 a cámara) a los padres, familiares y amigos de Marta, abogados y otros expertos que vivieron el caso. Además se muestran muchas fotos de Marta en su vida social y familiar que no se habían visto hasta ahora.

Las declaraciones de todos los implicados

El documental muestra y transcribe las declaraciones en los dos juicios (el de menores y el mayores). Entre ellas, la del entonces menor Francisco Javier García 'El Cuco', condenado por encubrimiento a tres años de internamiento en régimen cerrado, tras probarse que había estado en el piso y colaborado de alguna forma en el asesinato y posterior desaparición de Marta. A éstos les ayudó "una tercera persona", pero nunca se supo quién.

Se sospechó de otro amigo de Miguel, Samuel Benítez, de quien los forenses reconocen que no encontraron ninguna prueba incriminatoria, por lo que quedó absuelto:

También se ve la declaración de Francisco Javier (hermano de Miguel Carcaño) y su novia por aquel entonces, María García Mendaro, que también estuvieron en la casa esa noche pero quedaron absueltos por falta de pruebas, y la Miguel Carcaño, el único condenado por asesinato (21 años y tres meses de cárcel), tras su detención al encontrarse restos de sangre de Marta en su ropa y su posterior confesión. Primero dijo que la había golpeado con un cenicero tras una discusión, y después dio otras versiones posteriores como estrangulamiento e intento de violación de 'El Cuco', o que fue su hermano quien mató a Marta al darle un golpe con la culata de su pistola por entrometerse en una discusión que por el impago de la hipoteca del piso.

La miniserie expone todas las versiones y hechos probados pero deja la interpretación de los mismos a la audiencia. "Nuestro objetivo nunca fue resolver las sombras del crimen, sino aportar datos con todo el rigor posible y contar con respeto esta historia tan compleja para que el espectador reflexione y saque sus propias conclusiones”, dice Paula Cons.

El hermano de Carcaño, entrevistado en el documental

El único de los implicados que accedió a hablar para el documental es Francisco Javier Delgado, el hermano de Carcaño, quien, de espaldas y con capucha, continúa negando su implicación en el caso, como ya hizo también en esta otra entrevista en Telecinco:

"No puso ni una sola traba a ninguna de las preguntas. Fue una entrevista larguísima y nos costó mucho prepararla porque queríamos reaccionar a sus respuestas. Él era consciente de que la entrevista iba a ser dura y de que se enfrentaba a algo a lo que probablemente no se haya enfrentado en todos estos años", apunta Cons a Efe, sobre el testimonio del hermano de Carcaño, al que Paula Cons, a la que se le escucha realizando las preguntas, le pone contra las cuerdas varias veces exponiéndole las contradicciones de su coartada, como la hora en la que dice salió de su casa, cuando Marta ya estaría muerta y se supone que se estaban deshaciéndose del cadáver, que no coinciden con las que marca la cámara de seguridad.

La Policía declinó participar

Durante la investigación, el equipo mantuvo reuniones con miembros del Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Supremo, y el Ministerio del Interior, entre otros. La Policía Nacional fue la única que declinó la invitación.

En el documental se detallan muchos fallos en toda la investigación, como que el caso lo asumiera el Grupo de Menores en lugar de Homicidios, o que no se buscara a Marta desde el mismo momento de la denuncia, algo de los que los padres siempre han quejado, ya que esas primeras horas pudieron ser vitales para la investigación.

"Esa noche no había ningún policía con nosotros buscando a Marta", recuerdan sus amigos. "Ya hasta el lunes", le dijeron a Antonio del Castillo, padre de Marta, porque "se habrá ido de fiesta". Pasaron 17 horas hasta que la policía fue al piso de Carcaño en la ya famosa calle León XIII. El enorme e inusual olor a legía y el testimonio posterior de un testigo que dijo ver a dos personas saliendo con una silla de ruedas fueron las primeras pistas de su implicación en la desaparición de Marta.

El hallazgo del documental: el posicionamiento de los móviles la noche de los hechos

La miniserie de tres capítulos muestra por primera vez los audios de llamadas telefónicas de los implicados en los días posteriores a la desaparición.

Aunque los periodistas que han hecho ¿Dónde está Marta? sabían que "no veníamos a hacer el trabajo de la policía", lo cierto es que durante el trabajo de año y medio que les llevó hacer el documental descubrieron un cabo suelto en la investigación de los teléfonos que se había hecho hasta ahora.

La policía rastreó la hora de las llamadas que Miguel Carcaño y resto de sospechosos hicieron la noche de la desaparición de Marta. Sin embargo, Manuel Huerta, perito judicial, le cuenta a Paula Cons en el documental que un rastreo más exhaustivo tecnológicamente de todos los móviles, podría detallar el posicionamiento exacto de los implicados en la noche de los hechos, y así saber cuál de las versiones que han dado es la cierta, quién se deshizo del cuerpo de Marta y dónde pudieron llevarlo.

"No me explico cómo esto no se ha hecho antes (...)", dice el perito en el documental. Paula Pons puso esto en conocimiento de los investigadores, que accedieron a darle los "datos crudos" de los terminales telefónicos de todos los sospechosos, incluido el de Carcaño y de la propia víctima, Marta. "Nos los van a dar para que los analicemos, ya hemos visto cosas", celebra la directora con el perito en el documental.

Aunque no desvelan qué es lo que encontraron en ellos, el hallazgo de Cons y su equipo ha permitido que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla haya entregado a un perito judicial estas nuevas pruebas para analizarlas, además de pedirle más a las compañías telefónicas.

El objetivo es poder reconstruir con el máximo detalle los movimientos de los implicados, algo que no se había hecho antes y que podría dar un giro al caso.





"Descubrimos que hay ciertas cosas que se podían haber hecho y no se hicieron. No es una cuestión de que se puedan hacer ahora, con la tecnología de 2021, es que en 2009 hubo ciertas cosas que se podían hacer, vimos que faltaban datos por analizar en el sumario", explica Marga Luis a Efe.

La docuserie termina así con un halo con esperanza que abre la puerta a que algún día se pueda saber qué ocurrió y dónde está Marta. "Todas las nuevas pruebas han sido aportadas judicialmente para que sean valoradas por quienes corresponde", nos cuenta Marga Luis, productora ejecutiva. "Queremos ser muy prudentes con esto, la serie llega hasta aquí, pero dices, ¿qué habría pasado si esto se hubiera analizado en su día?", se pregunta.