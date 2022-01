Marta Riesco: "Estoy enamorada de Antonio David y asumo las consecuencias"

La reportera de Ana Rosa da la cara en su programa tras confirmarse su noviazgo con el ex de Olga Moreno

De su relación con Rocío Flores: "Respeto el dolor, pero no soy responsable"

"Me he dejado llevar por el corazón, el tiempo dirá si estamos equivocados"

Un día después de saltar la noticia de la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco, confirmada por él vía comunicado, faltaba por conocer la versión de su hija, Rocío Flores, la de la tercera en discordia, Olga Moreno, y la de su protagonista, Marta Riesco. Las tres han hablado hoy en el programa de Ana Rosa.

Marta Riesco ya había confirmado ayer su noviazgo con Antonio David Flores, cuando transmitió a los tertulianos de Telecinco que “no podía negar lo evidente”, pero hoy ha dado la cara en televisión, en el programa de Ana Rosa en el que colabora.

La periodista de 34 años, a la que siempre vemos como reportera, ha aparecido hoy en el plató de Telecinco, justo después de que Rocío Flores diera su versión de la situación familiar. Lo han hecho en lugares diferentes del plató, sin coincidir en ningún momento en pantalla.

"Siento el dolor de todas las partes, pero no soy responsable"

Marta Riesco ha dicho sentirse “conmovida” por todo lo que había contado la hija de su pareja. “Siento lo mal que lo está pasando, respeto el dolor de todas las partes, pero no me siento responsable”, ha dicho, reiterando que su relación con Antonio David empezó cuando su matrimonio con Olga Moreno ya estaba roto. Unas declaraciones que hacía hoy como "excepción, porque no me siento un personaje público”.

"Enamorada" de Antonio David, le "gustaba" desde hace mucho tiempo

Ha confesado estar “enamorada” de Antonio David, alguien que le “gustaba mucho” desde hace tiempo, pero no ha querido contestar desde cuándo está con el ex de Olga Moreno ni si ya viven juntos, como dice Lecturas. “No por miedo ni porque no cuadren fechas, sino porque creo que me pertenece a mí, y aquí es donde me quiero quedar”.

"Me he llevado por el corazón y asumo las consecuencias"

Sobre la incomodidad de verse ahora en el foco mediático por su vida personal, y no por su trabajo, Marta Riesco defiende que se ha “dejado llevar por el corazón y asumo las consecuencias. No quiero tener miedo, el tiempo dirá si estamos equivocados o no”.

"Pongo en la mano en el fuego por que Antonio David no ha vendido las fotos"

La reportera de Ana Rosa ha aprovechado para desmentir que ella o Antonio David hayan vendido las fotos a Lecturas, como se ha especulado, y “pongo la mano en el fuego por mi pareja cien por cien”.

De Rocío Flores: "No somos amigas íntimas"

De su amistad con Rocío Flores, enfriada por la relación actual con su padre, ha explicado que no son "amigas íntimas” pero “a mí ella me conmovió desde el minuto uno y la relación que hemos tenido se queda para nosotras”.

Rocío Flores ha agradecido luego que Marta Riesco “fuera la primera persona que dio la cara por mí. Somos compañeras, tenemos una amistad. Ella respeta los tiempos que yo quiera marcarme, y yo respeto que ella busque su felicidad al igual que mi padre, independientemente de la opinión que yo tenga de cómo sucedieron las cosas”.

"Quiero que me defina mi trabajo, no con quién estoy"

Marta Riesco agradece el “apoyo de los compañeros” y ha incidido en que “soy una mujer que ahora quiero que me defina mi trabajo, no con quién estoy”. “Quiero ser la periodista que lleva aquí cinco años currándoselo y levantándose a las 5 de la mañana”, ha pedido.

"Sé que lo tengo complicado, por la persona con la que estoy"