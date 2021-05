La filtración de vídeos de famosos ligando va a más, ahora con un actor de 'Friends'

Los famosos lo tienen cada vez más difícil para ligar, al menos en internet. Primero, porque cuando se apuntan a aplicaciones de citas como Tinder, muchos usuarios no se creen que sean ellos realmente, como confesaron Sharon Stone o Jorge Javier Vázquez. Y segundo, porque cuando sí se lo creen y empiezan a intimar, las celebrities corren el peligro de que sus conversaciones se hagan públicas .

Este domingo le pasó a Ben Affleck , tras publicar esta usuaria de TikTok el vídeo privado que el actor de Batman Vs. Superman le mandó para convencerla de que era él realmente con quien había hecho 'match' (la coincidencia que se requiere para empezar a hablar).

Una usuaria de TikTok publica su videollamada con Matthew Perry

"La gente debe saber que hay famosos mayores ligando con chicas jóvenes"

"Mucha gente decía que soy malvada por publicar esto, y me hizo sentir un poco mal, pero al mismo tiempo, siento que muchos hombres en Hollywood están hablando con todas estas chicas jóvenes y es algo que creo que mucha gente debería tener en cuenta", dijo Haralson al portal Page Six del New York Post.