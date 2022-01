La nueva Mayte Zaldívar: 20 años con su pareja y en paz con Julián Muñoz por sus hijas

La ex mujer de Julián Muñoz vuelve hoy a Telecinco para dar su versión y cargar contra Isabel Pantoja, a quien acusa de "robarle" la vida

De conocer a Muñoz en un local de topless a la ruptura por la cantante, su paso por la cárcel, ‘Supervivientes’ y vida actual con su novio Fernando Marcos

Volcada en hija Elia, que lucha contra un cáncer: “Es algo que me arrea el corazón”

Tras la docuserie de Julián Muñoz, en la que el ex alcalde de Marbella habló de Isabel Pantoja, el caso Malaya y su paso por la cárcel, esta noche es el turno de su ex mujer, Mayte Zaldívar.

“Maldita la hora” es el título del especial que Telecinco emitirá este viernes en prime time. "A mí quien me rompe la vida es esa señora [Isabel Pantoja]. Eso no se lo voy a perdonar. Soy como cualquier cornuda del mundo, la última en enterarme", dice Mayte Zaldívar en la promo:

Conoció a Julián Muñoz como camarera en un local de topless

Mayte Zaldívar se vino a Madrid en los años 70 para hacerse un hueco en la farándula, según descubrió el programa Viva la vida, llegando a participar en dos películas del destape de la época y trabajar como camarera en un conocido bar de Madrid llamado Poupée en el que se servían las consumiciones en topless. "Ella no fue prostituta, pero y si lo hubiera sido, ¿a quién le importa?", dijo el colaborador Juan Luis Galiacho.

Fue allí donde conoció a Julián Muñoz, cuando ella tenía 22 años y él 31, con quien se fue a vivir a San Martín de Valdeiglesias. Mayte trabajó durante años como camarera y limpiadora de hogar para mudarse después a Málaga, la ciudad que les cambiaría la vida a los dos, dejando en la capital un reguero de deudas, según contó el reportero del programa:

Su salto a la fama por la infidelidad de su marido con Isabel Pantoja

Mayte Zaldívar, que ahora tiene 65 años, tenía 46 cuando saltó a la fama por ser la mujer de Julián Muñoz, el alcalde de Marbella al que seguían todos los medios por su polémica relación sentimental con Isabel Pantoja:

Antes de saber que se vería envuelta también en el caso Malaya, la alcaldesa consorte se convirtió en el personaje más empático de este triángulo amoroso, por representar la figura de la mujer traicionada pero con fuerte personalidad, que defendía a su familia por encima de todo y no tenía pelos en la lengua.

"En mi casa entraban bolsas y bolsas de dinero"

La malagueña se convirtió en una habitual de los programas de televisión de la época, como Salsa Rosa, que batió récord de audiencia, Enemigos Íntimos -donde vivió un cara a cara con Julián Muñoz- o A tu lado. En todos ellos cargaba contra su ex marido e Isabel Pantoja, hasta que se le escapó la famosa frase que más tarde la llevaría a la cárcel: “En mi casa entraban bolsas y bolsas de basura repletas de dinero”.

Su ingreso en prisión y regreso a televisión en 'Supervivientes'

Zaldívar fue condenada a pagar una multa de más de dos millones de euros y a dos años y seis meses de prisión, pero logró el tercer grado en poco tiempo. Bajo estas líneas, en el juicio del caso Malaya (2004) junto a Julián Muñoz, Isabel Pantoja y otros implicados:

Tras cumplir su condena por su implicación en la trama de blanqueo junto a su ex marido, Mayte Zaldívar regresaba a televisión como concursante estrella de Supervivientes 2018, la edición que ganó Sofía Suescun. Participó con Fernando Marcos, su pareja desde hace 19 años. Una aventura que duró poco ya que ambos fueron los segundos expulsados.

Zaldívar volvió a alejarse de los medios para regresar a Telecinco hace un año, con una entrevista en Deluxe en la que relató los momentos más duros de su estancia en prisión: desde un incendio a la visita de sus nietos, algo que contará hoy más en detalle, en su nueva reaparición televisiva.

Fernando Marcos, su pareja desde hace casi 20 años

Al poco tiempo de divorciarse de Julián Muñoz, Mayte Zaldívar conoció a Fernando Marcos, hostelero y ceutí de nacimiento.

Los medios no apostaban entonces por esta relación, debido a la diferencia de edad, pero lo cierto es que no se han separado desde entonces (19 años juntos) y él ha sido el gran apoyo en la vida de la ex política, junto a las dos hijas, Elia y Eloísa, que tiene con Julián Muñoz.

Fernando Marcos fue quien la acompañó en 2014 durante su ingreso en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), y quien después lanzó una iniciativa en Change.org para que le concedieran el tercer grado penitenciario, en 2016.

Montaron un restaurante, ahora cerrado por la crisis

Tras salir de la cárcel en 2017, montaron juntos el restaurante Puesto 85 que regentaban en el mercado de abastos de Marbella, ella como cocinera y él como gestor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mayte Zaldivar Garcia (@mzaldivargarcia)

Pero la crisis por la pandemia en 2020 les ha obligado a cerrarlo. Ahora Mayte se dedica a otros pequeños negocios que tiene como “una agencia de marketing online y una escuela de formación online con la que complemento mis ingresos”, dijo en una reciente entrevista. Asegura que, después de todo lo que ha pasado, el dinero ya no le importa. “Lo único que me importa que estén bien mis hijas, mis cuñados y mis nietos. Es lo más importante".

Volcada en su hija Elia, que lucha contra el cáncer

Y es que su gran preocupación ahora es el cáncer que le detectaron hace unos meses a su hija Elia (40 años), por el que está recibiendo tratamiento. "Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada. Es algo que me arrea el corazón, es algo que me pasa y es lo peor que me ha pasado en mi vida. Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien", confesaba la exmujer de Julián Muñoz a Sálvame.

Relación cordial con Julián Muñoz pero "no le perdona" como marido