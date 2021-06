Las ‘medalleiras’ serán expulsadas de la Catedral de Santiago: “Nos destierran porque no somos estéticas”

Si nada lo impide, estas mujeres ya no podrán colocar más sus puestos de madera en los lugares donde tradicionalmente lo hacían. “Nos destierran porque no somos estéticas”, dice Rita Vence, otra de las vendedoras. Un cambio en la ordenanza municipal que regula la venta ambulante hará que ya no puedan trabajar, ni ellas ni otros vendedores, con la Catedral de frente. “Hay un informe que dice que no damos buena imagen a la estética de las plazas y quieren trasladarnos de sitio”, cuenta.