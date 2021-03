Mediaset prescinde de Antonio David Flores en todos sus programas tras la entrevista a Rocío Carrasco

"No está prevista su participación en programas", confirma el grupo. Una decisión que llega tras el impacto mediático generado por las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, que acusó a su ex de maltrato físico y psicológico, y de ser el culpable del distanciamiento con sus hijos, a los que asegura que el ex guardia civil puso en su contra por su "mente diabólica".



La versión de Rocío Carrasco de su relación y divorcio de Antonio David, que no conocíamos hasta ahora, ha provocado todo tipo de reacciones, saltando incluso a la política con el apoyo de Irene Montero, Íñigo Errejón, Rocío Monasterio y Adriana Lastra, que consideran que el testimonio de Rocío Carrasco podría probar que ha sido una mujer maltratada.



Mediaset, sensible con todo lo que rodea a la violencia de género, mueve ficha prescindiendo por ahora de los servicios de Antonio David Flores, que hoy ya no estará en Sálvame, donde colaboraba habitualmente. Recordemos que su actual esposa, Olga Moreno, es una de las concursantes ya confirmadas para Supervivientes 2021.