"Ocurrió lo contrario", explicó la actriz de Suits. "Y no digo esto para desprestigiar a nadie, porque fue una semana muy difícil de la boda. Ella estaba molesta por algo. Pero era algo suyo, se disculpó y me trajo flores y una nota disculpándome ".

"Se disculpó y la perdoné"

"Sin embargo, no creo que sea justo para ella entrar en detalles porque se disculpó" , continuó. "Y la perdoné".

Meghan dijo que lo que encontró "impactante" fue que la historia llegó a la prensa varios meses después de la boda. "Nunca hubiera querido que eso saliera a la luz sobre ella, a pesar de que sucedió", dijo.



Criticó que los medios "realmente parecen querer una narrativa de una heroína y una villana". Pero se refirió a Kate como una "buena persona" y habló de la gente que las enfrenta. "Si me amas, no tienes que odiarla. Y si la amas, no tienes que odiarme", dijo.