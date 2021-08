El mensaje de Elsa Pataky a su marido por su cumpleaños

"Happy birthday to my favourite husband ever.??You mean the world to me. For many more years of laughs and happiness./ felicidades a mi marido favorito. Eres mi mundo. Por muchos años más de risas y felicidad" escribía Elsa junto a un álbum de fotografías que reflejan momentos cotidianos de la pareja, así como con sus tres hijos, Sasha, Tristan e India.