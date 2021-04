Miguel Bosé defiende ser "negacionista" y denuncia que a su madre la sedaron "hasta la muerte"

Bosé que ha admitido que no usa gel hidroalcohólico, que no se ha hecho ninguna PCR y que cuando ve a un familiar fuera de su círculo le besa y le abraza.

Negacionista y antivacuna de la covid-19

Bosé apela a teorías de conspiración. "Si yo en mi vida hubiese hecho caso del qué dirán no hubiese hecho nunca nada y la verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan para que no se sepa", ha aseverado Bosé en referencia al coronavirus.