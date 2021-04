Miguel Bosé explica cómo perdió la voz, un disgusto emocional que nos puede pasar a todos

"Problemas emocionales" por su separación de Nacho Palau

"Aguanté mucho y al final estalló, el primer problema fue la voz"

Bosé ha explicado cómo vivió la etapa de desamor, anterior a la separación y su pérdida repentina de voz. "Cuando el amor ya no existe, cuando se acaba el enamoramiento , cuando la amistad y el buen rollo se difuminan, y cuando se pierde la admiración, que es lo más necesario, todo se derrumba. Yo tuve que aguantar muchas cosas por discreción, por educación, pero al final todo se envenena. Y cuando estalla, estalla mal . El primer problema gordo fue la voz. Ahora puedo hablar", ha explicado.

Se quedó mudo y hablaba con sus hijos por carteles

Renunció a la gira pero sí canta en 'La Voz' México

La afonía, de la que aún no está recuperado del todo, le está afectando a su carrera musical. Bosé ha tenido que renunciar a su gira este año, porque no puede cantar de forma continuada, si bien espera poder hacerla el próximo año.



Sin embargo, el cantante está grabando desde enero el concurso La Voz México, en la que ejerce de coach, y allí sí se permite actuar de vez en cuando, tratando de no excederse al cantar.