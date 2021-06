La reaparición de Miguel Bosé entre críticas y preocupación: "Mejor que no cante"

Miguel Bosé vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus teorías negacionistas del coronavirus, sino por su faceta profesional. El cantante, que anoche era defendido por Alaska en El Hormiguero, con el argumento de la libertad de expresión, está generando críticas y preocupación en su vuelta al trabajo como coach de La Voz México , estrenada este miércoles en la cadena Azteca.

Miguel Bosé ya contó en su entrevista a Jordi Évole que aún no estaba del todo recuperado de su problema de afonía , causada según él por cuestiones emocionales derivadas de su separación de Nacho Palau, pero que ello no le impediría cantar en el talent show mexicano.

Sin embargo, su primera subida al escenario del programa, para interpretar el tema Nada particular , ha llamado la atención de los espectadores, que se han mostrado preocupados por su débil voz y estado de salud, criticando además que hiciera playback.

“Playback en un programa que tiene como título 'la voz' es faltarle el respeto a todos... Mejor que no cante. Entendemos quién es y por qué está ahí, pero si no tiene voz, que no haga playback", escribió un tuitero.