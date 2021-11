"El niño va a salir maricón, Lucía": Miguel Bosé narra el rechazo de su padre en su libro de memorias

Miguel Bosé narra la complicada relación que tenía con su padre, por las distintas personalidades de ambos y el carácter autoritario, tradicional y machista de él en esa época. Y pone como ejemplo este episodio. "¿Por qué no te gusta cazar?... Si no te gusta cazar, ni pescar, ni nada de esas cosas...dime tú cuándo voy a estar yo con mi hijo... ¡Tiene que gustarte, Miguelón!... Tienes que hacerme el favor de que te guste o voy a empezar a pensar que no eres mi hijo... porque de mí...por ahora, que yo sepa... no has sacado nada...Mira, Miguelón...los hombres tienen que hacer cosas de hombres entre hombres...como las mujeres hacen de las suyas entre ellas, ¿lo entiendes?...Montar a caballo, ir de cacería, pescar y más adelante otra que ya te iré contando... Estoy deseando que cumplas doce años para que te fumes el primer cigarro, ¡coño!... El año que viene... si te entrenas con el rifle bien pero que bien... te llevo de safari un mes entero [...] Voy a conseguir hacer de ti un hombre", cuenta Bosé que le decía su padre cuando era solo un niño.