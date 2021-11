Las novias de Miguel Carcaño en la cárcel o por qué los asesinos mediáticos enamoran a mujeres

El periodista de sucesos Alfonso Egea reveló una experiencia que vivió él con hace unos años, cuando se interesó por estas extrañas fans de Carcaño. "Supe que había una chica que le escribía mucho. Con el permiso de la Policía, fui a Asturias para conocerla y me encontré a una niña de 14 años , que lo hacía a escondidas, y me tocó el marrón de contárselo a sus padres". Esto demuestra la "inconsciencia y mitomanía" que algunas mujeres sienten por los criminales , de los que se enamoran solo con ver sus fotos o leer sobre lo que hicieron en la prensa y televisión . Empiezan escribiendo y algunas pasan a llamarlos, visitarlos e incluso involucrarse en su defensa o ayudarles económicamente. A veces no hay contacto físico, pero la fantasía romántica permanece.

"Lo que transgrede la norma, por desgracia, suele ser atractivo para el ojo humano , representa aquello que uno no haría jamás y por eso fascina y crea una necesidad de acercarse", explicaba la psicóloga Ana Villarrubia en el programa de Cuatro. "No quiere decir que tengan ningún tipo de trastorno psiquiátrico, se acercan al criminal ara comprender y para sentirse protegidas", añadió esta experta sobre lo que ya se conoce como la hibristofilia, la atracción sexual que algunas mujeres sienten por criminales u hombres peligrosos .

El detenido por el crimen del pequeño Álex en la localidad riojana de Lardero aprovechaba los 39 permisos "sin incidencias" que tuvo a partir de 2013, cuando ya había cumplido 15 años de la condena, para verse con su novia . "Tengo un instinto que no puedo dominar (...) Nunca he tenido una relación normal con una mujer ”, confesó a un juez en el año 2000.

"Soy consciente de que hay mucha gente que me va a seguir considerando un monstruo ", decía el asesino de la catana en el documental, que se considera reinsertado, aunque a día de hoy sigue sin tener "una explicación clara" de por qué mató a su familia. De hecho, asegura que "si hubiera sabido las consecuencias, no lo habría hecho".

"Yo iba a su zona para verle. Me apetecía besarle, y un día lo hice. No quería ayudarle, no hay nada caritativo en mí, sólo me enamoré", contó la mujer del asesino de sus encuentros a escondidas. "No creo que él sea un hombre peligroso. Todo el mundo le pregunta por su pasado, pero a nadie parece interesarle su presente. No nos dejan olvidar".