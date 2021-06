La hija de Mila Ximénez viaja a España para estar con su madre en su batalla más dura contra el cáncer

Ella es la que más la ha animado, junto al resto de familiares, amigos y compañeros de trabajo, para que no se rinda y siga sometiéndose a todos los tratamientos que le propongan los médicos, sobre todo después de sus alarmantes declaraciones de hace unos meses, cuando tras una dura sesión de quimioterapia, daba a entender que quería tirar la toalla para no renunciar a su calidad de vida.

Una fuente de Sálvame ha actualizado a La Razón el estado de salud de Mila Ximénez. “Todos estamos muy pendientes de ella, sabemos que en los últimos días sus defensas están muy bajas y se encuentra muy decaída, con pocas fuerzas y muy baja de ánimo. Su hermano Manolo no se separa de su lado, y parece ser que Alba ha venido a Madrid, dejando a su marido y sus hijos en Ámsterdam. Todos confiamos en que esto sea una crisis pasajera y que el tratamiento sirva el efecto deseado. Es una mujer con una fortaleza increíble y un coraje inmenso. Hace unos meses, cuando dijo que tiraba la toalla, que estaba cansada de luchar contra el cáncer, no la creímos, porque sabíamos que se engañaba a sí misma con sus palabras…”

Hace unos días Jorge Javier Vázquez, uno de los grandes amigos de Mila Ximénez, contó cómo la había visto: “Hoy he hablado con Mila Ximénez y me ha encantado escucharla como la he escuchado. La he escuchado animada y me ha dado un subidón de alegría increíble, así que a seguir luchando”.