Alba Santana saca fuerzas para hablar con los medios antes de cumplir el último deseo de su madre

"Gracias por vuestra atención, por el cariño, por el respeto", afirmaba a su llegada al tanatorio Alba, confesando estar más tranquila que ayer para dedicar unas palabras en memoria de su madre. "Sabéis que aunque a veces se enfadaba, lo mucho que os quería en el fondo. Me quedo con todos los buenos recuerdos de todo lo que me contaba con vosotros" , añadía, señalando el cariño que Mila tenía por los compañeros de la prensa.

Alba ha agradecido sentirse "muy acompañada" en estos durísimos momentos: "No me quita la pena pero me siento acompañada, incluso por el dolor de gente que ni siquiera la conocía".