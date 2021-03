La periodista sigue con el tratamiento de su enfermedad, que se complicó hace un mes

Está muy arropada por su hija Alba, amigos y compañeros de 'Sálvame', que le mandan mensajes de ánimo y cariño

Mila Ximénez ha sido ingresada por el cáncer de pulmón contra el que lucha desde hace seis meses.

La periodista, que lleva varios días sin acudir a Sálvame, se encuentra en el hospital de La Luz de Madrid, donde están llevando su tratamiento, informa SEMANA.

La última vez que la vimos, en la misma revista, fue hace un par de semanas, en compañía de su hija, Alba Santana, que viajó desde Ámsterdam, donde reside, para estar con su madre.

Mila Ximénez está arropada por su familia, amigos y compañeros del magacín de tarde de Telecinco, que están muy pendientes de ella y este martes le mandaban un cariñoso mensaje, pidiéndola que volviera pronto.

Belén Esteban, una de las mejores amigas de Mila, le ha dedicado su última publicación en Instagram, con una foto de una de las últimas veces que estuvieron juntas, en la que también aparece Raúl Prieto, el director de Viva la vida.

Esperaba unos resultados para tomar una decisión

La última vez que Mila Ximénez habló de su enfermedad fue hace cuatro semanas, cuando visitó Sálvame, y anunció que estaba esperando unos resultados médicos decisivos, que le ayudarían a tomar la difícil decisión sobre si seguir luchando para curarse o, por el contrario, dejar de someterse a más tratamientos. Ahora, tras recibir esos resultados, sus médicos han tomado la decisión del ingreso

"No me puedo peinar porque me han cambiado la quimio. No me puedo meter el cepillo, ni peine, ni nada para que no se me caiga, lo tengo muy debilitado", dijo entonces:

"Estoy esperando el resultado de un TAC, y entonces tomaré la decisión"

"Para mí volver significa que estoy bien, he estado casi un mes sin moverme de la cama. La gente estaba muy preocupada y yo también, todo se decide dentro de 15 días, la semana que vine me hacen una nueva prueba". "Una de las zonas se ha disparado". Le habían cambiado el tratamiento, ahora recibía otro tipo de quimioterapia y una de las sesiones fue muy dura para ella.

"Vi unas fotos de Pau Donés y dije 'yo ahí no voy a llegar'"

Mila reconocía que el proceso estaba siendo más duro de lo que se había imaginado en un principio. Tanto es así que incluso se planteaba tomar una decisión drástica próximamente, dependiendo de los resultados que le dieran. "El otro día vi unas fotos de Pau Donés y dije, yo hasta ahí no voy a llegar, ni de coña. Mientras pueda estar así y pueda venir bien, si me dicen que esto va para larguísimo y que no saben si va a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure". "Me voy de viaje, me compro una casa en el campo, vengo a trabajar todos los días, pero yo no voy a continuar”.



Jorge Javier Vázquez le dijo que tenía que escuchar a su doctora, algo que Mila reconocía que haría, tal y como ha hecho, pero "tomaré la decisión de que yo no quiero seguir viviendo así, a mí lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie porque no vives".

"Me gusta vivir, pero con calidad de vida"

Su familia, en especial su hija Alba, estaba preocupada. Pero Mila pedía a los suyos que entendiesen las decisiones que pueda llegar a tomar con respecto a su vida: "Está siendo muy largo el camino y muy jodido, pero ahí estamos. Me ha pillado cansada, la distancia con tu familia, la soledad, han sido muchas cosas... y fundamentalmente soy una persona que me gusta vivir, pero con calidad de vida", dijo. "Lo dije con mi madre y conmigo no será diferente. A mí me dicen que esto tiene una duración de un tiempo y yo me organizo. No sé que haría pero estoy preparada, cada día más preparada".

"Es una reflexión que hago de mi vida. Yo quiero morir bien. Y como le dije a Antonio Rossi: si esto me dura 2 años, a los 70 años es supereducado morirse. Es una edad muy elegante".

"Lo que más miedo me da es que la gente me vea enferma"