Desvelan qué pensaba Mila Ximénez realmente de Antonio David: "Era un torturador"

Jorge Javier Vázquez revela que la fallecida tertuliana cambió de opinión tras ver el documental

Así se lo hizo saber al director del programa poco antes de morir, algo que conocía hoy en directo Rocío Carrasco

María Patiño: "Me alegro de que se sepa, porque la actitud de Antonio David en el tanatorio fue despreciable"

Mila Ximénez fallecía el pasado 23 de junio, tras un año de lucha contra el cáncer de pulmón, sin que se supiera qué pensaba de muchos asuntos de la actualidad de los últimos meses, ya que la enfermedad la había tenido alejada de los medios. Entre ellos, se desconocía cómo había evolucionado su relación con Antonio David Flores, del que era muy amiga, después de ver la serie documental de Rocío Carrasco, en la que la hija de Rocío Jurado desvelaba el presunto maltrato psicológico y mediático al que había sido sometida por parte de su ex marido y padre de sus hijos.

Antonio David Flores daba a entender que Mila Ximénez seguía de su parte cuando visitó la capilla ardiente de la tertuliana, a la que dijo consideraba su amiga desde hacía veinte años y con la que había tenido una “última conversación” reciente con la que se “quedaba”, además de con su emblemática “carcajada”.

Su aparición en el tanatorio provocó sorpresa e incomodidad entre los colaboradores de Sálvame, a quienes no veía desde que fue despedido de Mediaset. Estos ponían en duda que Mila Ximénez hubiera seguido unida al ex Guardia Civil después del duro testimonio contado en televisión por su ex mujer, Rocío Carrasco. ¿Qué pensaría realmente Mila Ximénez de Antonio David? ¿Habría cambiado la serie documental la visión de su amigo, como lo hizo con otros tertulianos del programa como Belén Esteban, María Patiño o Lydia Lozano? ¿O seguiría defendiéndole?

Mila Ximénez, de Antonio David: "Es un torturador"

Este miércoles, coincidiendo con el debut de Rocío Carrasco como nueva colaboradora de Sálvame, Jorge Javier Vázquez ha querido desvelar lo que Mila Ximénez pensaba en sus últimos días de Antonio David, según lo que ella misma había transmitido a sus compañeros.

“Mila Ximénez tenía muy clara cuál era su visión” sobre el conflicto de Rocío Carrasco con Antonio David Flores, “y así se lo hizo saber al director de Sálvame, Alberto Díaz”, ha dicho el presentador. “Tras ver el documental, lo que Mila le dijo al director fue que ‘por todo lo que he visto, Antonio David no era un maltratador, sino un torturador’”, ha revelado Jorge Javier:

La reacción de Rocío Carrasco: "Mila y yo nos teníamos mucho cariño"

Unas palabras que conocía hoy por primera vez Rocío Carrasco y que le ha agradecido. “Yo conocí mucho a Mila de pequeña, porque su marido entonces, Manolo Santana, era muy amigo de mis padres, al igual que ella, y siempre le tuve un cariño especial y ella a mí. Aunque luego nos distanciáramos”.

María Patiño: "Me alegro de que se sepa la verdad"

“Me alegro de que lo hayas contado”, ha celebrado María Patiño, que considera “despreciable” la “utilización” que, en su opinión, hizo Antonio David Flores de su amiga Mila Ximénez cuando visitó el tanatorio, en su guerra con Sálvame y Telecinco. "Me alegro de que se sepa la verdad".

Así fue la visita de Antonio David al tanatorio de Mila Ximénez

El ex tertuliano de Telecinco visitó el pasado 23 de junio la capilla ardiente de la que fue su amiga y compañera en Sálvame, aunque lo hizo a última hora de la tarde, para evitar coincidir con el resto de colaboradores del programa, a los que no veía desde mediados de marzo, cuando Mediaset y La Fábrica de la Tele prescindieron de sus servicios tras el duro testimonio de maltrato psicológico por parte de su ex mujer y madre de sus hijos.

Mila Ximénez, fallecida del cáncer de pulmón contra el que luchaba desde hace un año, se encontraba en el círculo de amistades de Antonio David hasta la emisión de la docuserie.

El malagueño siempre contó con el apoyo de la periodista en los peores momentos de su guerra sin cuartel contra Rocío Carrasco, aunque hasta ahora no sabíamos si la opinión de Mila cambió tras la emisión del documental.

Tras muchos años de amistad, Mila Ximénez y Antonio David Flores se reencontraban a finales de 2019 en Gran Hermano Vip, y después compartieron muchos momentos en el plató de Sálvame.

Por ello, y a pesar de que estaba prácticamente desaparecido desde que se emitió la docuserie, Antonio David reapareció para dar su último adiós a Mila.

"20 años desde que no conocemos, no me hago a la idea de no volver a verte"

"Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila...", publicaba en su cuenta de Instagram el ex tertuliano con dos fotografías de ambos cuando concursaron en 'GH Vip'.

Tenso reencuentro con sus ex compañeros de 'Sálvame'

Visiblemente abatido, Antonio David llegaba al tanatorio de la M30, donde no pudo evitar encontrarse con algunos de los colaboradores de Telecinco que más han cargado contra él en las últimas semanas -como Belén Rodríguez, Terelu Campos o Isabel Rábago-, presentes en ese momento en el velatorio de Mila y que al parecer, abandonaron la sala cuando le vieron para evitar cualquier momento de tensión.

"Me quedo con el último mensaje que nos escribimos y con su carcajada"

Tras un rato en el interior, Antonio David abandonaba el tanatorio sin querer hablar de este reencuentro pero dedicando unas palabras a Mila Ximénez: "Sabéis que son muchos años de relación, la quiero mucho, la tengo muy presente y mi recuerdo de ella va a ser su carcajada, su sonrisa. Me quedo con el último mensaje que nos escribimos, con eso es con lo que me quedo".

Rocío Flores habló del fallecimiento de Mila Ximénez

Rocío Flores se enteraba ese mismo día en directo en el plató de El programa de Ana Rosa del fallecimiento de Mila Ximénez. Visiblemente afectada, la hija de Rocío Carrasco se secaba disimuladamente las lágrimas ante la muerte de una de las grandes amigas de su padre, Antonio David Flores.