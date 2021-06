Los hombres en la vida de Mila Ximénez: de Manolo Santana, padre de su hija, a su gran amor desconocido

Recordamos las relaciones sentimentales más importantes de la periodista, fallecida hoy con 69 años

“Siempre me he acercado no a hombres canallas, pero sí a hombres que no me lo han puesto fácil”, reconocía en 2014 la periodista Mila Ximénez, fallecida hoy con 69 años de un cáncer de pulmón, cuando recordaba en Sálvame a los hombres de su vida.

La pasión, autenticidad y libertad con la que Mila Ximénez ha vivido todos los aspectos de su vida se refleja también en su trayectoria sentimental, aunque la periodista dijo haber tenido solo dos grandes amores, el conocido con el tenista Manolo Santana, padre de su hija Alba, y el que desveló en 2012 que tuvo con Rafael Aguilera, un empresario millonario marroquí, ya fallecido, con el que estuvo en los años 90.

Su primer amor pasional con 18 años, el médico Roberto Pastrana

Durante su participación en GH VIP 2017, donde repasó "la curva de su vida", Mila Ximénez recordó cómo con 18 años se marchó de Sevilla a Madrid por una primera relación pasional con Roberto Pastrana, un médico mayor que ella, al que conoció por su trabajo como enfermera en el hospital Nuestra Señora del Rocío, en Sevilla. :"Yo tenía 18 años y él más de 30, estaba casado y tenía familia. Vivimos la presión social desde el comienzo de nuestra relación", confesó Mila en el programa Tu dirás en 2001.

Estuvieron juntos 10 años, hasta que le dejó cuando se dio cuenta de que era “una tortura". "Algo pasó una noche que hizo que mi mundo se viniera hasta aquí, hasta el infierno", confesó entre lágrimas.

La ex de Manolo Santana contó que el tenista fue quien la salvó de aquella caída. "Yo no había vivido nada y cometí el error de quererlo vivir todo con él… Me sentí libre como un pájaro, él me dejaba libertad, pero utilicé esa libertad mal gestionada".

Su matrimonio con Manolo Santana y años felices en Madrid y Marbella

Fue en 1980 cuando inició su mediática relación sentimental con Manuel Santana, tras una primera y accidentada cita que recordó así en Supervivientes: "Yo tenía pareja y una amiga le conoció. Yo no había oído hablar de él. Quedaron para cenar y como mi amiga no quería ir sola me llevó de carabina. Cenamos en Casa Estebany en la mesa de al lado estaba Ángel Nieto. Le dije a Manolo que no me encontraba bien y me recomendaron que me tomase una copita de coñac con azúcar. Yo entonces no tomaba nada de alcohol. Salí de allí, me apoyé en la mesa de Ángel Nieto, tiré toda la mesa y vomité encima", confesó Mila.

Más tarde, todos fueron a casa del tenista. "Mi amiga se quedó con él y yo en la habitación de al lado", relató la colaboradora de Sálvame, añadiendo que, a pesar de en aquella época ella salía aún con el médico, ya no se separó de Manolo Santana.

Con él se casó en 1983, y un año después tendría a su única hija, Alba. Fue una boda civil en Villalba (Madrid) que tuvo como testigo por parte del novio al ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

El deportista se divorció de su primera esposa, Otti, y madre de tres de sus hijos, para empezar una nueva vida con la andaluza. En esa época Mila adoptó el apellido de su marido (Santana), hasta su separación, en 1986.

Durante los años que duró la relación con Santana, Mila se convirtió en una asidua de la jet set madrileña y marbellí, y protagonista de la crónica social de la mano de su marido, una de las figuras más importantes del tenis de los 60, ganador de cuatro torneos Grand Slam.

Su matrimonio y el nacimiento de su hija la llevaron "al cielo más infinito". Mila fue muy feliz durante la relación, pero tras la ruptura sufrió un nuevo y fuerte bache emocional. “Pesé que me había vuelto a equivocar'", confesó emocionada. “La separación me llevó al punto de partida. Empecé a no saber por dónde ir y perdí el timón de mi vida”.

Un divorcio tormentoso la llevó a tener que separarse de su hija, que entonces tenía dos años y se quedó a vivir con su padre y la mujer de éste durante un tiempo, por decisión de la propia Mila.

Madre e hija nunca perdieron la relación, en especial en estos últimos años donde han sido inseparables, a pesar de la distancia geográfica. Alba Santana (36 años), su gran apoyo en este año de lucha contra el cáncer, vive en Ámsterdam (Países Bajos) con su marido, el empresario judío Aviv Miron, y sus dos hijos, Alexander y Victoria, de 13 y 8 años.

Durante muchos años Mila Ximénez ha arremetido públicamente contra su ex, Manolo Santana, que ahora tiene 81 años y también atraviesa problemas de salud, aunque siempre intentó buscar un entendimiento con él por el bien de su hija y sus hermanastros. "Me estoy reconciliando con él en esta etapa de mi vida. Fue un matrimonio en el que ninguna de las dos personas estaba preparada. Veníamos de relaciones anteriores y cometí el error de querer vivirlo todo en esa relación. Me sentí libre como un pájaro porque él me dejaba", explicó en GH VIP 2017 cuando relató la "curva de su vida"

Sin embargo, años después Mila Ximénez reconocía que la situación con el padre de su hija seguía siendo muy tensa y fue muy dura con él. "Como tenista ha sido el mejor, como persona para mí ha sido y es abominable", dijo en esta entrevista reciente:

"Ha sido la peor persona con la que he tenido trato en mi vida". Mila no le perdona que dejara a sus hijos desprotegidos: “Yo tengo relación con los cuatro hijos de Santana. Mi hija y yo hemos estado protegiéndolos, la familia está unida. Quién decidió irse fue él”, dijo de su exmarido.

Sus fugaces romances: de José Sacristán a Antonio Arribas

Tras separarse de Manolo Santana, a Mila Ximénez le atribuyeron relaciones con varios famosos, como los actores José Sacristan y Pepe Sancho o Antonio Arribas, un habitual de Marbella que también tuvo romances con Lolita Flores o Carmina Ordóñez.

Mila Ximénez desmintió algunos de estos romances, como el que le adjudicaron con el oscuro empresario Emilio Rodríguez Menéndez, de quien dijo que llegó a recibir amenazas de muerte, y de otras ha preferido no hablar, o bien porque no fueron importantes para ella o porque eran falsas. "Yo nunca he tenido una relación con Pepe Sancho, pero sí una noche de encuentro (...), dijo del actor.

Sobre José Sacristán explicó que “el problema fue que era demasiado intenso y yo estaba en un momento en el que lo quería era divertirme. Fue una relación corta”, comentó sobre el reconocido intérprete.

Con Antonio Arribas dijo que conoció “las noches de pasión, el sexo, las drogas y el alcohol (...) Lo que tuve con él no sé si se puede llamar amor, pero fue una gran pasión".

Mario Santana, un joven 20 años menor que la "cuidó" como nadie

Mila sí reconoció que en el año 2000 tuvo romance con Mario Santana, un joven veinte años menor que ella, natural de Las Palmas de Gran Canaria. "Mario es la persona más tierna y más humana que he conocido nunca. En mi vida me he sentido tan querida y cuidada como ahora", contó la periodista a ¡Hola! sobre esta relación.

Rafael Aguilera, el otro gran amor de su vida que confesaría años después

Hace nueve años, durante una entrevista en Deluxe, Mila Ximénez sorprendió al hablar por primera vez de la relación que tuvo con Rafael Aguilera, un empresario y psiquiatra millonario marroquí, ya fallecido, con el que estuvo en los años 90.

Una relación de casi 10 años que se acabó en 1998, pero la periodista confesó que había sido muy importante para ella y que aún seguía pensando en él: "He tenido una persona muy especial durante muchos años, de la que he estado enamorada mucho tiempo. Se llama Rafael. Ahora estamos en un momento de reposo, probablemente nos volvamos a encontrar pero de momento estoy sola y bien", declaró entonces.

Aguilera siempre quiso que Mila dejara el mundo de la televisión, algo que ella no contemplaba. “Somos de distintos continentes y tenemos distintos contenidos. Él tiene una forma de vida distinta a la mía. Él vive en Marruecos y yo en España”, dijo a una revista cuando se separaron. Hace dos años, cuando se enteró por Kiko Hernández de su muerte de forma fortuita, reconoció que él “fue el amor de mi vida. Después de aquello no he vuelto a enamorarme”.

En su blog de Lecturas, Mila se despidió así de él: "la muerte me ha arrancado un futuro cargado de pasión y caricias ajenas al mundo. Jamás volveré a abrazarle en ese mundo mágico de clandestinidad que nos salvaba del frío de la calle".

A la hija de Rafael Aguilera pareció no gustarle la confesión de Mila Ximénez sobre su padre, pero la colaboradora, fiel a sus sentimientos, no dudó en dirigirle un rotundo mensaje desde Sálvame:

