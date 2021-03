Mila Ximénez cuenta que su cáncer se ha complicado y cómo piensa enfrentarse a ello

La colaboradora reaparece en 'Sálvame' tras varias semanas de ausencia por la quimio

"Una zona se ha disparado" y está a la espera de los resultados que le darán en 15 días

Confiesa que en función de lo que le digan, se plantea dejar de luchar, lo que preocupa a su familia

Mila Ximénez ha reaparecido hoy en televisión después de varias semanas de ausencia en las que ha estado luchando contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace seis meses.



La colaboradora ha sido recibida con mucho cariño por sus compañeros de Sálvame, a los que ha explicado cómo se encuentra y las consecuencias del duro tratamiento al que se está sometiendo.



"No me puedo peinar porque me han cambiado la quimio. No me puedo meter el cepillo, ni peine, ni nada para que no se me caiga, lo tengo muy debilitado", ha dicho:

La colaboradora de Sálvame ha explicado cómo ha sido su ausencia en estas semanas, en las que los espectadores se preguntaban por su estado.

"Estoy esperando el resultado de un TAC, y entonces tomaré la decisión"

"Para mí volver significa que estoy bien, he estado casi un mes sin moverme de la cama. La gente estaba muy preocupada y yo también, todo se decide dentro de 15 días, la semana que vine me hacen una nueva prueba". "Una de las zonas se ha disparado". Le han cambiado el tratamiento, ahora recibe otro tipo de quimioterapia y una de las sesiones ha sido muy dura para ella. La semana que viene "me hacen un TAC y dependiendo del TAC yo tomaré una decisión".

"Vi unas fotos de Pau Donés y dije 'yo ahí no voy a llegar'"

Mila reconoce que el proceso está siendo más duro de lo que se había imaginado en un principio. Tanto es así que incluso se plantea tomar una decisión drástica próximamente, dependiendo de los resultados que espera. "El otro día vi unas fotos de Pau Donés y dije, yo hasta ahí no voy a llegar, ni de coña. Mientras pueda estar así y pueda venir bien, si me dicen que esto va para larguísimo y que no saben si va a funcionar, se acabó el tratamiento, lo que dure". "Me voy de viaje, me compro una casa en el campo, vengo a trabajar todos los días, pero yo no voy a continuar”.



Jorge Javier Vázquez le apuntaba que tiene que escuchar a su doctora, algo que Mila reconoce que hará, pero "tomaré la decisión de que yo no quiero seguir viviendo así, a mí lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie porque no vives".

"Me gusta vivir, pero con calidad de vida"

Su familia, en especial su hija Alba, está preocupada. Pero Mila pide a los suyos que entiendan las decisiones que pueda llegar a tomar con respecto a su vida: "Está siendo muy largo el camino y muy jodido, pero ahí estamos. Me ha pillado cansada, la distancia con tu familia, la soledad, han sido muchas cosas... y fundamentalmente soy una persona que me gusta vivir, pero con calidad de vida", ha dicho. "Lo dije con mi madre y conmigo no será diferente. A mí me dicen que esto tiene una duración de un tiempo y yo me organizo. No sé que haría pero estoy preparada, cada día más preparada".

"Es una reflexión que hago de mi vida. Yo quiero morir bien. Y como le dije a Antonio Rossi esta mañana: si esto me dura 2 años, a los 70 años es supereducado morirse. Es una edad muy elegante".

"No tengo miedo, lo que tenga que pasar, pasará"

"No tengo miedo, cero. Lo que tenga que pasar, pasará". Mila deja claro que está deseando poder volver a Sálvame como aquel día que la recibieron con bengalas: "Ojalá pueda decir que se ha ido el bicho, estoy rezando, quiero vivir (…) Pero si se acaba esto, es una tranquilidad para mí".

Mila ha contado que, viendo la noticia del fallecimiento de Quique San Francisco en redes sociales, ha pensado en escribir en Instagram: "He estado a punto de publicar 'te veo' y he pensado '¡joder qué tranquilidad, se acabó!'"

"Lo que más miedo me da es que la gente me vea enferma"

Lo que más miedo le da a Mila, según ha contado, es "que la gente me vea enferma, me da miedo desmayarme, que tenga que ir al baño corriendo, esas cosas que no controlas con la enfermedad". Pero termina con un mensaje optimista: "Estoy bien y no me va a pasar nada".