El “momento Sabrina” de Miley Cyrus durante una actuación en directo que casi acaba en topless

La cantante estadounidense Miley Cyrus tuvo un percance con su vestuario durante una actuación en directo para un especial de Nochevieja, que terminó con la artista c ubriéndose el pecho para evitar hacer un topless en televisión.

Su concierto de Año Nuevo para la NBC, titulado Miley’s New Year’s Eve Party ha recordado en nuestro país al momento que vivió la cantante italiana Sabrina durante una actuación similar en las campanadas de 1987 .

Mientras la cantante interpretaba el tema Party in the USA (Fiesta en Estados Unidos, como para enfatizar el momento), Miley Cirus se dio cuenta que los tirantes de su top se venían abajo obligándola a taparse con su brazo para no dejar ver más de la cuenta.