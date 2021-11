El aplaudido vídeo de Miquel Montoro, víctima de bullying: "¿Por qué el acosado se tiene que ir del cole?"

El famoso youtuber mallorquín de 15 años, conocido como el "niño Pilotes", narra el acoso escolar que sufrió para la campaña de la Liga ACB

"Yo no corría ni jugaba a la play, se reían de mí por ser diferente"

Su alegato es elogiado en las redes sociales. Miguel Lago: "Siempre pierde el agredido"

Miquel Montoro, el youtuber mallorquín de 15 años, famoso por su espontaneidad y vídeos virales sobre la vida rural, fue víctima de acoso escolar, algo que ya ha contado en varias entrevistas o en su autobiografía Uep! Mis aventuras en el campo. Pero esta semana ha hecho un nuevo vídeo, en el que detalla el bullying que sufrió durante cuatro años y que se está llevando todos los aplausos por su ayuda para concienciar sobre esta lacra social.

La Liga ACB ha fichado al payés más querido de España para la tercera edición de su campaña Actuemos contra el bullying, lanzada con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.

"¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente?"

"Es una cosa que no tiene que existir, directamente [...] ¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente?. Eso no es justo. Yo siempre he dicho una cosa: el que se ríe de ti es un cobarde, porque tiene que hacer esto para ser más que tú", dice el famoso youtuber sobre el acoso que sufrió de niño y que ha marcado su vida:

"Se metían conmigo porque no corría, no me gustaba la 'play', siempre he sido de campo"

"Yo siempre he estado gordito, grasoso. Se reían de mí por ser como yo era: a mí las plays (videoconsolas) y eso nunca me han gustado, yo siempre he sido de campo [...] Estamos en una generación en que o eres lo más o no eres nadie. Se metían conmigo llamándome gordo [...] Yo no podía correr, yo te hago un footing en medio del campo que te quedas muerto, pero tiene que haber unas ovejas delante mío. Se metían conmigo por eso. Eso un día vale, dos también, tres... Pero cuando ya son cuatro años, pues ya lo pasas mal", denuncia en su vídeo Miquel Montoro, también conocido como el "niño Pilotes" por su espontáneo grito viral de "¡Hòstia, pilotes! ¡Oh, que són de bones! ¡M'encanten!" al ver una sartén de albóndigas haciéndose al fuego.

"¿Por qué el que sufre bullying es el que se tiene que ir del cole?"

Miquel Montoro lanza esta reflexión a los colegios: "¿Por qué el afectado, el que sufre bullying, es el que se va a otro cole? A veces parece que somos nosotros los culpables del bullying y eso es muy injusto".

"Yo creo que, primero de todo, el bullying te ayuda a ser más fuerte en la vida. Mira, yo ahora mismo he empezado a ser un poquito conocido, y cosas que me dicen, porque siempre, siempre, vas a encontrar al típico que te va criticar... Pero el bullying te hace una persona más fuerte y saber defenderte en el caso de decir: 'Aquí estoy yo y tengo que mandar yo. No voy a hacer lo que otras personas me digan', a no ser que sea tu madre con el zapato en la mano, ojo cuidado, que eso ya no es bullying", añade. “Pero, ¿por qué te tienes que dejar influenciar por una persona que no vale dos euros?”, dice sobre los niños acosadores.

"Si ves que alguien lo está pasando mal, actúa"

"También quiero dar mi punto de vista: si tú sabes de alguien que lo está pasando mal, que tiene algún problema, siempre actúa contra el bullying, siempre, ayúdalo a salir de esto que es muy, muy, muy doloroso. Así que ya lo sabéis, actúa contra el bullying", concluye Miquel Montoro, que se hizo conocido en toda España por la naturalidad y simpatía con la que defendía su vida en el campo. Ahora sigue triunfando con su canal de YouTube, ha visitado programas de televisión como La Resistencia y hace campañas de publicidad.

Aplaudido en las redes sociales:"Siempre pierde el agredido"

El alegato de Miquel Montoro está recibiendo todo tipo de elogios en las redes sociales. Entre los que lo aplauden está Miguel Lago, el colaborador de Todo es Mentira, que siempre se ha mostrado muy concienciado con este tema:

Hace tres semanas, el cómico ya hizo una reflexión sobre el bullying en los centros escolares de la Comunidad de Madrid que tuvo mucha repercusión en Twitter.

El presentador aseguró que son muchos los colegios que ocultan las agresiones para no perder puntos como centros, un problema que habría que atajar cuanto antes.