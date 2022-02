Miryam Benedited, jueza en el Benidorm Fest, responde a las acusaciones de vínculo con Chanel

La coreógrafa se defiende de las sospechas de favoritismo con la ganadora para Eurovisión

"Hizo una sustitución en 'Tu cara me suena' y después no la volví a ver más"

"Si creo que es buena, no la voy castigar por el 'qué dirán'"

Miriam Benedited, la coreógrafa y miembro del jurado del Benidorm Fest, que estaba en el punto de mira por su presunta vinculación con la ganadora, Chanel, ha hablado hoy por primera vez, para defender su independencia a la hora de valorar a todos los candidatos.

“Ya solo la palabra vinculación ya me parece desmesurada. Yo con Chanel, tengo la misma relación que con todo el certamen entero. Si no, no sería la profesional que soy. Es imposible que mis 30 años de carrera no haya coincidido con todos artistas y bailarines de este país, si no fuera así no estaría acreditada para juzgar”, ha dicho Benedited, en una videollamada con Todo es mentira (Cuatro) para zanjar las sospechas de favoritismo a Chanel, con quien coincidió en Tu cara me suena (Antena 3).

“Chanel vino a hacer una sustitución en el programa en el que yo estaba [Tu cara me suena] y después no he vuelto a trabajar con ella nunca más. Eso no hace que yo quiera que gane, pero tampoco que pierda. Si creo que es una buena candidata, no la voy a castigar por el ‘qué dirán’”, ha dicho para defender su criterio profesional, al margen de haber coincidido con alguno de los candidatos.

“Hay más gente que conocía en el certamen aparte de Chanel, conozco a todo el mundo, pero lo único en lo que han rascado ha sido en esto, no hablan de nada más porque quieren centrarlo en esta persona”, ha lamentado. “Ahora resulta que me he convertido en alguien importante, porque he sido yo y TVE los que hemos hecho ganadora a Chanel. Me encantaría ser tan importante, pero es que es ridículo”, ha ironizado.

Sobre la dimensión que ha tomado la polémica, llegando al Congreso, Miryam Benedite se ha mostrado sorprendida. “La política no debería meterse en un festival de música, en el que además ninguno de los miembros del jurado hemos cobrado”.

También ha desmentido que esté contratada por la discográfica de Chanel (BMG) tal y como se ha publicado. “No sabía ni siquiera cuál era, me enteré de que Chanel estaba en el Benidorm Fest cuando me ofrecieron ser jurado”.

Sobre el proceso de valoración que siguieron los miembros del jurado -formado también por Natalia Calderón, Estefanía García, Felix Bergsson y Marvin Dietmann-, Miryam Benedited ha explicado que votaron sin saber cómo lo hacía el resto. “No sentamos en una mesa a mirar el escenario y una pantalla con la realización, vamos tomando notas, una chica las recoge, se las lleva y trae un papel. En ese papel no sabemos cómo ha quedado cada candidato, porque no sabemos lo que han puesto los demás, no hay momento de reflexión, no nos vamos a deliberar y volvemos. Se suman todos nuestros votos, y cuando se da la vuelta el papel, nos encomendamos a la virgen”, ha explicado.

Sí ha reconocido que los miembros del jurado comentando antes la evolución de las actuaciones, como es normal en un programa de estas características. “Nos vemos con Dirección para ver los ensayos y comentarlos, porque a veces varían mucho de la actuación final. Alguien en la semifinal puede tener un problema de afinación y en la final hacerlo perfecto, entonces es normal que un coach corrija su nota . Ese tipo de cosas son las que vivimos juntos”.

El presentador del Benidorm Fest, Máximo Huerta, sí dejó entrever, en una entrevista con Socialité al día siguiente a la final, que los dos jueces extranjeros del jurado (Felix Bergsson y Marvin Dietmann) eran más proclives a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras que a Chanel, “pero claro, si los otros tres opinan lo contrario”, comentó. Algo que ha desmentido hoy Miryam Benedited, poniendo como ejemplo el resultado final de las votaciones que hizo público ayer TVE. “Las notas que han salido en el desglose no dicen eso, porque hay tres miembros del jurado que dieron 12 puntos a Chanel y ninguno que le diera la máxima puntuación a Tanxugueiras”, ha dicho la coreógrafa.

Por último, y sin desvelar a quién votó ella, Benedited ha mostrado su total apoyo a la ganadora, Chanel, destacando las virtudes sobre el escenario de la actriz y bailarina catalana de origen cubano. “Creo que la persona que nos va a representar es una gran profesional, lo que hace es dificilísimo, si la gente supiera lo complicado que es, la miraría diferente”. Y ha celebrado la buena acogida a su canción fuera de España. “En vez de criticar, deberían mirar lo contentos que están con ella en Europa, donde sí la aprecian, ya está en el Top 5 global de reproducciones de vídeos, y de eso no habla nadie”, se ha quejado.

Preguntada por su opinión como coreógrafa de las puestas en escena de las tres candidaturas (Chanel, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras), Miryam Benedited elige a la intérprete de SloMo, la canción que nos representará en el próximo festival de Eurovisión. “De las tres popuestas, creo que hay un gran salto con la de Chanel, que es impecable, que no tiene ni un pero. Pero hablo como profesional, no de gustos”, ha querido dejar claro.

También lo hace como “persona que trabajo en televisión, porque Eurovisión es un evento televisivo”, ha añadido, poniendo como ejemplo la reacción del público a la actuación de Chanel. “Hay gente que me ha dicho que durante los tres minutos que duró su canción, no podía quitarle la vista de encima. ¿Qué más queremos?”, se pregunta.