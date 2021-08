Morante de la Puebla mata al toro 'Feminista' en la feria de Begoña en Gijón

Y Twitter estalló. Varios usuarios de la red social han compartido la imagen del cartel y consideran que la elección de los nombres no es una casualidad. "En la feria taurina de Begoña, en Gijón, han torturado y matado a 18 toros en estos últimos días. Que los nombres de esos pobres animales sean "Feminista" o "Nigeriano" no es una casualidad. Una puta vergüenza que está auspiciada por el Ayuntamiento. Esto no se puede repetir".