Movilización para que vuelva el heladero más famoso de Santiago: “¡Devuélvannos a Manolo y su carrito!”

Manuel Prieto, de 68 años, lleva más de medio siglo vendiendo helados y castañas en una calle de Santiago de Compostela

Se ha visto forzado a cesar temporalmente su actividad por un problema burocrático derivado de la aprobación de una nueva ordenanza

El vecindario ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que Manolo y su puesto ambulante vuelvan ya a su sitio

Este es el primer mes de junio, en 53 años, que Manolo y su carrito no están en Porta Faxeira, uno de los puntos más emblemáticos de Santiago de Compostela (A Coruña). Un problema burocrático le impide vender sus míticos helados. Una faena teniendo en cuenta que este es uno de los meses más rentables del año para él.

Pero el problema de Manolo no es solo de Manolo. “Hay un movimiento popular a mi favor”, reconoce con orgullo este vendedor de 68 años a NIUS. La ausencia de su puesto de venta ambulante en el lugar en el que lleva más de medio siglo ha asustado a muchos y se ha convertido en un motivo de lucha vecinal. “¡Devuélvannos a Manolo y su carrito!”, dice la vecina que ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. El objetivo: conseguir que Manolo vuelva al sitio que le corresponde lo antes posible.

El parón forzoso de este vendedor comenzó el pasado 24 de mayo. Ese día, desde el consistorio santiagués, le notificaron que debía cesar su actividad de forma inmediata. ¿El motivo? La aprobación de una nueva ordenanza municipal para regular la venta ambulante. “No significa que me revoquen la licencia para siempre. He tenido que aportar una documentación y me han dicho que debo esperar hasta que se resuelvan los trámites y que no habrá problema. Pero claro, hasta entonces, no puedo vender”, cuenta Manolo.

Saber que el cese de la actividad de este popular heladero es temporal es algo que ha dado cierta tranquilidad a los vecinos. No obstante, piden al ayuntamiento celeridad en los trámites. El vecindario es consciente de que son tiempos difíciles para todos y que los helados que Manolo vende son el sustento de su familia. Tiene dos hijos menores de edad a los que mantener. “Yo no quiero ir de llorón. Pero es cierto que se te queda cara de tonto al ver que ahora, justo cuando viene el calor, no puedes vender”, cuenta. Lleva más de tres semanas con su carrito encerrado en casa.

Abrumado por el cariño

La campaña para que el carrito de Manolo vuelva al sitio que le corresponde supera ya las 4.000 firmas. Él hasta ahora no era consciente. Pero es toda una institución en Santiago. “No sabía que la gente me quería tanto”, cuenta emocionado.

Manolo Prieto lleva sirviendo helados a varias generaciones de santiagueses. Empezó muy joven a trabajar. En 1968, con solo 13 años, empezó a conocer el negocio ayudando a su padre en el puesto que este tenía en la plaza de Cervantes. En otoño e invierno vendían castañas y en primavera y verano, helados. “Con 14 años mi padre me dijo que por qué no ponía yo un carrito en Porta Faxeira. Y así lo hice. Allí he estado hasta ahora”. Su puesto sigue marcando el paso de las estaciones en la ciudad, vendiendo castañas cuando hace frío y helados cuando llega el calor.

Manolo reconoce que trabajar le da vida. “Me encanta hablar con la gente. Hay días que puedo salir de mal humor de casa pero se me pasa una vez que coloco el carrito y empiezo a despachar. La verdad es que lo echo muchísimo de menos”, reconoce. Está abrumado por el apoyo que está recibiendo. “A ver cómo hago yo ahora para agradecer todo el cariño que me está dando la gente”, cuenta sonriendo.