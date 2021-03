Álex Casademunt deja una hija de tres años, su "trozo de vida", y una familia desgarrada

Bruna, el amor de su vida

Álex Casademunt dio una entrevista a la revista Lecturas posando al lado de su hija Bruna y su ex pareja Laia, explicando los motivos de su ruptura y su vida tras haberse convertido en padres. "En mi familia y en la de Laia son casi todo niñas. Un chavalito no me desagradaría. Pero si sale una princesita, encantado de la vida", expresaba Álex. "A mí me da igual, pero no sé por qué creo que será niño", añadía Laia.