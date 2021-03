Bustamante, Bisbal, Chenoa y más familia de 'OT' lloran la muerte de Álex Casademunt

David Bustamante: "Tocado y hundido, te quiero hermano"

Con una fotografía de ambos sobre el escenario, Bustamante escribía las siguientes palabras: "No es Justo! No puedo... Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP".

David Bisbal: "Me ha helado el corazón"

David Bisbal también se ha mostrado destrozado por la noticia, nada más conocerla. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", ha publicado.