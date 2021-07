Muere la 'influencer' mexicana Odalis Santos durante una operación contra su hiperhidrosis

Pero la intervención rutinaria contra su hiperhidrosis, en la que se eliminan las glándulas sudoríparas y odoríferas , supuso el final para esta joven puesto que no se recuperó de la anestesia .

"Una persona que no es médico anestesista, le colocó la anestesia y entró en paro. A Odalis no la trataron médicos", han asegurado sus familiares en un diario mexicano. También han acusado a la clínica de no contar con un desfibrilador para la reanimación, o cuanto menos que el personal desconocía dónde se encontraba en el momento de la parada cardiorespiratoria de la joven.