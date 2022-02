Muere Isabel Torres, actriz de la serie 'Veneno': así fue su última entrevista en televisión

Isabel Torres visitó el pasado 21 de noviembre Sálvame Deluxe (Telecinco), en la que es su última aparición televisiva. "Mi vida no ha sido fácil pero voy a batallar hasta el último momento", decía, reconociendo que "la muerte te asusta", pero dando una lección de fortaleza y positivismo: “Hay que mirarla de frente". "He hecho todo lo posible por salvar mi vida. Estoy preparada para marcharme tranquilamente. Me estoy despidiendo de mis amigos, de mi familia y de mi expareja", contaba hace solo dos meses en esta entrevista, donde también relató cómo le detectaron el tumor, en pleno rodaje de la serie Veneno:

Diez meses después, Isabel Torres compartía la peor de las noticias con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. "He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital. Ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana, que me está cuidando", escribía, confesando que los médicos le habían dado "dos meses de vida". "Vamos a ver si lo supero. Si lo supero, bien; y si no lo supero, también. Qué le vamos a hacer... la vida es así", añadía, agradeciendo el cariño a sus fans y familiares.