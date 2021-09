La vida personal de Jordi Rebellón, el George Clooney español: soltero y sin hijos, con una gran familia televisiva

Conocido como el 'George Clooney español’, por su papel parecido al del actor estadounidense en Urgencias , Jordi Rebellón estaba soltero y no tenía hijos , y siempre bromeaba cuando la prensa le preguntaba por su situación sentimental. “De amor voy mal, no me quieren las mujeres” , ironizaba recientemente en un estreno.

"Con 18 años me iba a fichar la Gramanet, en Tercera División, pero les dije que jugaría los domingos, pero que no entrenaría, porque por las noches iba al teatro a ensayar. Y, evidentemente, me dijeron que no", confesó hace unos meses en el Diario de Córdoba.