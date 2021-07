El generoso gesto de Raffaella Carrá con Rappel que el vidente nunca olvidará: "Eso no lo hace nadie"

El vidente, conmocionado por la muerte de la artista italiana, con quien trabajó y tenía una fuerte amistad

Recuerda el día que, trabajando en Roma, falleció su madre, y cuál fue la humana reacción de la presentadora

La muerte de Raffaella Carrá, este lunes con 78 años de una enfermedad que se desconocía padecía, ha conmocionado a medio mundo, y en especial a todos los artistas que la admiraban y han trabajado con ella.

Uno de ellos es Rappel, el famoso vidente que trabajó con la estrella italiana a mediados de los años 90 y con la que tenía una fuerte amistad.

Nada más enterarse de la triste noticia, Rappel ha entrado en directo en Todo es mentira para hablar de su relación con ella.

El astrólogo ha relatado algo que Raffaella Carrá hizo por él y que nunca olvidara. Fue en al año 1996, cuando él fue a Roma a grabar un programa con ella. “Era mi debut allí, ella iba a presentarme como el gran mago español”. “Yo debía aparecer en el escenario con ella, con sus invitados, música de Los del Río en directo y público en el plató”.

Rappel ha contado que fue a Roma tres días antes para prepararlo todo. El mismo día del estreno, “mi hermana me llamó para decirme que mi madre, que padecía Alzheimer, había fallecido”. “Yo estaba destrozado porque sentía adoración por mi madre”. Raffaella le llamó esa misma mañana, “pero yo no podía ni hablar, le dije que había fallecido mi madre”. “¿Cómo no me has dicho nada?”, le dijo la presentadora. “Cómo te lo voy a contar, no quería que se suspendiera el programa”, le respondió él.

Una vez en plató, “Raffaella me cogió la mano, me llevó al escenario, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo ‘Rappel, cojones’. Terminamos los dos en el escenario bailando y llorando, la gente debía pensar que era por la emoción”.

Cuando terminó la actuación, “nos fuimos al backstage y me dijo ‘vístete rápido que te vas a España, tienes un coche esperándote. Había preparado un coche para llevarme al aeropuerto y un avión privado para llevarme a Madrid”.

“Lo organizó todo con su marido, Sergio, y a la mañana siguiente, después del entierro, tenía un coche esperándome para llevarme de vuelta a Roma, llegué a mediodía y pudimos hacer el segundo programa. Nadie se enteró, solo lo sabíamos ella y yo”.

Rappel ha recordado esta historia muy emocionado. “Eso no lo ha hecho nadie por mí, era un grandísimo ser humano, con un corazón que no le cabía en el peco, lo que siento es no poder yo ahora nada por ella”.

“Estás haciendo mucho”, le ha interrumpido Risto Mejide, “un homenaje público”, ha dicho el presentador sobre el gesto de Raffaella Carrá hecho público por Rappel, que demuestra la enorme profesionalidad y empatía que la estrella italiana sentía por la gente que trabajó con ella.

Hace tres años, Rappel llamó a Volverte a ver para sorprender a la invitada Raffaella Carrà, y le agradeció entonces su generosidad al facilitarle el viaje de Roma a España para que pudiera acudiera al funeral de su madre. La emoción del vidente al contar esta historia era evidente: “Gracias a tu generosidad y humanidad pude llegar al entierro de mi madre”: