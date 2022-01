Una mujer se queda encerrada con su cita a ciegas y lo convierte en un espectáculo en la red

Algo similar le ha pasado a una mujer china esta semana, aunque el aislamiento no ha sido con su suegra sino con el hombre al que acababa de conocer, tras pillarle a ambos un confinamiento en plena cita a ciegas.

La chica acababa de volver a su ciudad natal y buscaba pareja en una web de ligoteo con ayuda de su familia, que le presentó “a 10 potenciales candidatos”, según contó al medio local The Paper. El quinto de ellos la invitó a cenar “para mostrarme sus habilidades culinarias”.

La mujer cuenta que no se enamoró de este hombre, al que definió como un “maniquí de madera”, una persona “honesta que no habla mucho”. Pero sí destacó sus virtudes para la convivencia. “Cocina, limpia la casa y trabaja. Aunque su cocina no es muy buena, todavía está dispuesto a pasar tiempo en los fogones, creo que es genial", dijo al citado medio.