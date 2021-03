Lágrimas de Jesús Vázquez y un público volcado en la red: así se despidió 'MYHYV' tras 13 años

El icónico programa de citas de Mediaset dice adiós en una emisión cargada de emoción

Emma García ha enviado un mensaje y Toñi Moreno ha entrado en directo: "Me enseñó a no tener prejuicios"

Jesús Vázquez rompió a llorar, y Mediaset le homenajea en Twitter: "Gracias por tanto amor"

Mujeres y hombres y viceversa se ha despedido hoy después de 13 años de emisión y más de 3.000 programas.



Emoción, lágrimas y reencuentros en el adiós (o el “hasta luego”, en televisión nunca se sabe…) de un formato que fue pionero en la búsqueda de pareja en televisión cuando se estrenó, el 9 de junio de 2008.

Las lágrimas de su último presentador, Jesús Vázquez

Jesús Vázquez, presentador de esta última etapa en Cuatro, después de Toñi Moreno y Emma García (Telecinco), no ha podido contener las lágrimas:

"Cuando llegué a este programa estaba muy perdido porque no lo seguía, ya que se emitía en una franja horaria en la que nunca estoy viendo la tele. Has sido una compañera magnífica, generosa, que siempre me has sacado las castañas del fuego", ha comenzado agradeciendo a Nagore Robles, colaboradora y presentadora, a quien muchos consideran la esencia del programa por la intensidad con la que siempre lo ha vivido.

Nagore le ha correspondido con otro agradecimiento que ha conmovido aún más a Jesús Vázquez. “Te trajeron cuando estábamos todos en una situación muy incierta con la pandemia y fuiste un rayo de luz. He aprendido mucho de ti, me lo has puesto súper fácil y he tenido un gran compañero. Eres muy generoso y todos te queremos. Gracias por remar y por dejarte la piel en todos estos meses", le ha agradecido la pareja de Sandra Barneda.

Mediaset: "Gracias por tanto amor"

El grupo ha dicho adiós a su longevo programa, y uno de los más icónicos, a través de varios tuits de su dirección de Comunicación. “Gracias por tanto amor, hasta el ‘viceverso’ y más allá”, han escrito haciendo un guiño al apodo de los 164 tronistas y casi 2.000 pretendientes que han pasado por el programa en esta última década.

Tras 13 años en emisión, 164 tronistas, casi 2.000 pretendientes... Hoy despedimos #MyHyV 😢 #LoveMyHyV



Recuerdo a Emma García, la primera ‘Celestina’

El programa no podía olvidarse de la que fue su primera presentadora, Emma García, durante 10 años, hasta 2018 cuando tomó las riendas de Viva la vida:

Toñi Moreno, la presentadora de la segunda etapa, ha entrado en directo, porque no quería perderse "uno de los programas que más me ha dado, a pesar del poco tiempo que estuve al frente", empezaba escribiendo en redes. "Me enseñó a no tener prejuicios, a ser más tolerante, a trabajarme el sentido del humor , y a tomarme muy en serio el entretenimiento. Volvería a presentarlo mil veces", añadió:

El tema más comentado en Twitter

La despedida de Mujeres y hombres y viceversa acapara la conversación en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde el programa es primera tendencia en España con el hastagh #LoveMYHYV, y que muchos están aprovechando para homenajear el formato, recordando algunos de sus tronos más emblemáticos.

Así ha sido el último programa con el trono de Julen