Irene Montero denuncia al tiktoker más seguido de España por presumir de "eyacular dentro sin consentimiento"

La ministra de Igualdad llevará a la Fiscalía el caso de Naim Darrechi tras sus polémicas declaraciones

El mallorquín de 19 años, con 26 millones de seguidores, ha confesado que miente a las chicas para no usar preservativo

Aunque se ha disculpado tras el revuelo, Montero lo califica de "abuso sexual" y "agresión". ¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi, un influencer muy popular entre el público adolescente, se ha dado hoy a conocer entre el público adulto de la peor manera posible.

El tiktoker con más seguidores de toda España (26 millones) protagoniza la polémica del día en Twitter por unas inaceptables e irresponsables declaraciones hechas en una entrevista con otro youtuber, Mostopapi.

El mallorquín de 19 años ha confesado que no usa preservativo en sus relaciones sexuales y que lleva tiempo eyaculando dentro de las chicas, a las que miente diciendo que es estéril.

“No puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo. Nunca lo utilizo. Un día pensé, 'tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años', entonces decidí empezar a acabar dentro”, explicaba en la entrevista, “y nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema”.

Mastopapi se ríe cuando Naim Darrechi dice esa barbaridad, lo cual también ha sido muy criticado, y le pregunta si ellas no le decían nada sobre su negativa a tomar precauciones. El tiktoker responde entonces con absoluta normalidad: “Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril porque me he operado para no poder tener hijos”.

Revuelo en las redes: "Apología de la violación"

Las redes han estallado contra Naim Darrechi, alzando su nombre a las primeras tendencias de Twitter, reprobando su actitud y acusándole de despreciar a las mujeres y hacer apología de la violación. No solo por engañarlas ante la posibilidad de un embarazo no consentido, sino por difundir el peligroso mensaje entre sus millones de seguidores de que el uso del preservativo solo es necesario para evitar embarazos, omitiendo el peligro de enfermedades de transmisión sexual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Me llaman Naim ❤️ (@naimdarrechi)

Su entrevistador, Mostopapi, también está en el punto de mira, aunque en menor medida, por reírle la gracia y por no haber editado esa parte polémica de la entrevista.

Irene Montero toma cartas en el asunto: "Es abuso sexual"

La polémica podría haberse quedado en el ámbito de las redes sociales, pero a lo largo del día ha ido en aumento hasta el punto de hacer reaccionar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha mostrado su repulsa y su intención de ponerlo en manos de la Fiscalía.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, ha señalado la ministra en su cuenta oficial de Twitter.

Naim Darrechi pide perdón: "Ha sido una locura, mi cagada, lo siento"

A raíz del revuelo, el propio tiktoker ha pedido perdón desde su perfil de Instagram, donde tiene más de 7,3 millones de seguidores.

“Quiero pedir perdón, de corazón, por mi conciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar pero que no sea por una estupidez. Lo siento”, ha dicho en un story (publicación de 24 horas).

Darrechi ha señalado que en la entrevista hizo “un comentario fuera de lugar” y se desdice ahora, asegurando que lo que dijo “no es cierto”: “Esto es una locura que he dicho yo y que ojalá no hubiera salido. Ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado, ¿vale? Perdón. Mi culpa, y todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Ha sido mi cagada. Lo siento”.

Quién es Naim Darrechi

Naim Darrechi nació en Palma de Mallorca en 2002, en una familia de origen argentino. Con solo 14 años se abrió cuenta en Musical.ly (la versión anterior de TikTok), empezando con vídeos graciosos, y actualmente es el español más seguido en esta red social (26,9 millones) y uno de los doce que superan los 7 millones.

También ofrece contenido en Instagram y Youtube, donde tiene 7,3 y 4 millones de seguidores, respectivamente.

Naim siempre fue un joven extrovertido muy popular ya desde la época escolar por jugar al futbol -el Real Club Deportivo Mallorca- y gastar bromas a sus compañeros, según contó La Neta (comunidad de influencers de Latinoamérica). En 2019, Planeta le ofreció la oportunidad de publicar Muy personal, un libro que "escribió" a través de notas de voz, aunque en una entrevista a la Última Hora reconoció no leer libros, solo alguno de "autoayuda".

También hace dos años probó suerte en la música con su primer videoclip, Volver a empezar -con su ex pareja Ángela Mármol-, al que después seguirían otros sencillos como Te invito a volar, No quiero verte, Escápate, Infiel, o el último, Panas, con su novia Mar Lucas, que ya supera los 8 millones de reproducciones en YouTube.

En 2020 creó una fraternidad con otros influencers -Jean Carlos León, Libardo Isaza, Ralf Morales, Orson Padilla y Darian Rojas- que muestran su vida como si fuera un reality y a menudo comparten fotos vestidos como si fueran estudiantes de series como Rebelde Way o Élite.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Me llaman Naim ❤️ (@naimdarrechi)

Según Influencer MarketingHub, Naim Darrechi podría cobrar entre 12.600 y 21.000 euros por post publicado, como algunos que comparte con su novia, Mar Lucas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Me llaman Naim ❤️ (@naimdarrechi)

Sus polémicas anteriores: contra el aborto y denunciado por su ex novia

No es la primera vez que las declaraciones de Naim Darrechi generan polémica. En el pasado fue muy criticado en TikTok al publicar un vídeo donde mostraba su oposición al aborto, incluso por violación: "El bebé no tiene la culpa de nada", dijo entones. "Yo puedo entrar en tu casa, poner el gas y quitarte la vida sin que sufras. A mí me van a caer 30 años por asesinato y alguien que aborta que se supone que es el mismo hecho, no solo es gratis sino que lo pagamos de nuestros impuestos [SIC]", dijo.

También hace dos meses, Darrechi fue detenido en Palma acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Hace unos años, su ex pareja, la influencer Ángela Mármol le acusó de violación y maltrato psicológico. Naim negó las acusaciones diciendo que no tenía sentido que supuestamente la hubiera violado porque estuvo felizmente con él nueve meses y la relación no terminó, según él, por ese motivo.