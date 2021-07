El experimento de unos niños de Ourense con flotadores gigantes para comprobar la distancia social

Las calles de la localidad ourensana de Barbadás se llenan estos días de niños enfundados en enormes flotadores. Pero no van a la piscina, sino que pretenden mostrar lo poco preparadas que están nuestras ciudades para mantener la distancia social.

La responsable de esta iniciativa es Sandra González, arquitecta y creadora del proyecto “A Vila do Mañá” . Critica que la crisis inmobiliaria no nos hiciera replantearnos el diseño de las ciudades y ahora espera que la crisis sanitaria sí sirva para cambiar ciertas cosas.

Con la pandemia nos hemos acostumbrado a usar un nuevo término “distancia social” , pero no siempre somos conscientes de cuál es esa distancia. Por eso han decidido hacerlo visible con unos enormes flotadores. “Miden 1,40 metros, dos personas con flotador respetan distancia de seguridad. Pero, ¿están nuestras ciudades preparadas para que respetemos esa distancia?”, se pregunta Sandra. Y la respuesta con la que se ha encontrado es que no.

Los vecinos de Barbadás han visto cómo una hilera de niños con flotador recorría las calles del pueblo, pero no siempre ha sido fácil. “Salimos con 45 niños, cada uno con su flotador, y hemos comprobado que las aceras no estaban preparadas. Nuestras ciudades no se han creado para tener espacio para las personas”, afirma Sandra.