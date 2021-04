Norma Duval revela que estuvo ingresada ocho días por Covid con neumonía bilateral

Así se lo ha desvelado hoy al vedette a la revista ¡Hola!. "Cogí la COVID en septiembre, cuando tenía que empezar en La hora de La 1. Cada semana me hacía pruebas y daba positivo. Estuve ocho días ingresada con neumonía bilateral. Pasó un mes y medio hasta que pude volver ".

"Lo importante es que ahora Bárbara se recupere. A mí me pasó exactamente lo mismo en septiembre", dice a la revista.

Normal Duval se vacunó con AstraZeneca

"Me vacuné en el Hospital Isabel Zendal. Me tocó por edad AstraZeneca. Me encuentro bien, pero con escalofríos y después de la vacunación unas horas mareada. Hoy mejor. Os animo a vacunaros. Tenemos que terminar con este virus asesino. Muchas gracias a todos los profesionales del Zendal. Hacen un trabajo impecable", dijo..