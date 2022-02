El New York Times compra Wordle, el juego que arrasa en internet

Nunca pensó Josh Wardle que el periódico que le enganchó a los crucigramas y le entretuvo durante tanto tiempo, acabaría haciendole millonario. Porque Wardle, el ingeniero de 'software' neoyorquino que creó Worldle, acaba de vender este adictivo juego al New York Times , el diario estadounidense que cada día retaba al ingeniero y a su mujer a resolver su Spelling Bee, otro juego de letras y palabras.

“Ha sido increíble ver cómo un juego daba tanta alegría a tanta gente, y me siento muy agradecido por las historias personales que algunos de ustedes han compartido conmigo, desde poner en contacto a familiares distantes hasta provocar rivalidades amistosas o ayudar a soportar convalecencias”, dice Wardle.

El editor de crucigramas del New York Times, Will Shortz, elogió a Wordle como un "gran acertijo" y señaló: "No lleva mucho tiempo jugarlo, lo que lo hace perfecto para nuestra época en la que las personas tienen poca capacidad de atención".