Olena, la influyente mujer del presidente ucraniano, escondida con sus hijos: “Mi familia es objetivo ruso”

"Yo soy el primer objetivo, y mi familia, el segundo", dijo Zelenski, sin revelar el paradero de su esposa

La primera dama ucraniana, arquitecta y guionista de televisión, se opuso a la carrera política de su marido pero le ha apoyado firmemente

La guerra Ucrania-Rusia ha puesto en la primera línea del foco mediático al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y desde ayer también a su familia, a la que él mismo mencionó al compartir su preocupación tras haber averiguado que son el “objetivo número dos” del ejército ruso, después de él mismo, que es el “objetivo número uno”.



El líder ucraniano, de 44 años, hizo estas declaraciones este jueves, en su discurso a la nación para informar de la invasión rusa a su país.

Zelenski, ex actor y humorista de Netflix, que ayer se reunía con Sean Penn para hablar del documental que el actor estadounidense rueda en su país, dijo que se quedaba en Kiev, la capital, mientras los funcionarios de su gobierno sí habían abandonado el palacio presidencial.



“Se dice que me fui de Kiev. Me quedo en la capital, con mi gente”, dijo desde lo que aparentemente era un búnker.

Su mujer y dos hijos, "objetivo número 2" de los rusos

Zelenski dijo que su familia también permanecía en el país. Su esposa, Oleana Zelenska, es una arquitecta y guionista de cine y TV de 44 años. El matrimonio tiene dos hijos: Aleksandra, de 17 años, y Kiril (9). Bajo estas líneas, en una imagen reciente, del pasado 16 de febrero:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Mi familia no es una traidora, sino ciudadanos de Ucrania", dijo, asegurando que no revelaría su ubicación por su seguridad. “Según nuestra información, el enemigo me marcó como el objetivo número uno. Mi familia es el objetivo número dos”, señaló. “Quieren destruir Ucrania políticamente destruyendo al Jefe de Estado”.



El “escuadrón de la muerte” supuestamente se encontraba en un bosque ucraniano, y a cada soldado se le dieron fotos y descripciones de los funcionarios ucranianos, “sospechosos de delitos”, a los que ejecutar, informó un canal de Telegram de Moscú que tiene enlaces con el establecimiento de seguridad, según el Daily Mail.

"No tengo miedo ni lágrimas, mis hijos me miran, estoy con ellos y con vosotros"

Justo después del discurso de su marido, Olena reaparecía en Instagram con una publicación, su última hasta la fecha, en la que animaba a los ucranianos. “¡Mi gente querida! ucranianos! Los estoy viendo a todos hoy, en la televisión, en las calles, en Internet. Veo vuestras publicaciones y vídeos. ¿Y sabéis qué? ¡Sois increíbles! (…) Y hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me miran. Estaré junto a ellos. Y al lado de mi marido. Y con vosotros”, añadió junto a una imagen de la bandera de Ucrania:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

¿Quién es Olena Zelenska?

De la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, no se conoce mucho, ya que siempre ha preferido permanecer a la sombra de su famoso marido, incluso cuando él ya era un popular comediante del país, como protagonista de la serie Servant of the people (Netflix).



Olena Zelenska nació en Kryvyi Rih. Ella y su Volodímir eran compañeros de escuela, pero no se conocían. Lo hicieron mucho más tarde, cuando Olena Kiyashko (apellido de nacimiento) estudió Ingeniería en la Universidad Nacional de Kryvyi Rih, y Volodymyr Zelenski se licenció en Derecho en el Instituto Económico de Kryvyi Rih. Estuvieron saliendo durante 8 años antes de casarse en 2003.



Olena trabajó más como guionista que como arquitecto, escribiendo textos para Kvartal 95 Studio, conocida productora ucraniana.

En 2019, Focus Magazine incluyó a Zelenska a la lista de los 100 ucranianos más influyentes. Como primera dama, ha discutido e implementado temas sobre nutrición en las escuelas, desigualdad de género , violencia doméstica y salud mental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

También ha participado en foros de Naciones Unidas para unirse al desarrollo de la moda sostenible, según escribió Vanitatis hace dos años de ella, cuando acababa de superar el Covid.