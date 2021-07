La verdad sobre el polémico empujón a David Flores para felicitar a Olga Moreno

“Cuando vimos que Olga ganaba a Melyssa y que había posibilidad de que ganase, David pidió permiso a la productora para entrar a felicitarle si finalmente ganaba , y se lo dieron”. “Lola también quería entrar, pero al ser menor de edad (8 años), necesitaba una autorización que no llegó a tiempo, si no hubiera entrado también”. “Mi hermana Lola llegó al plató solo 20 minutos antes de que Lola ganase el reality, yo era la única de la familia que estaba desde horas antes encerrada en una sala”.

Sobre la polémica surgida por que David Flores saliese públicamente a felicitar a la mujer de su padre, Rocío Flores se ha mostrado tajante. “Va a cumplir 23 años y ya piensa por si solo, no somos quien para decirle que no podía hacerlo”. "Estoy cansada de explicar el vínculo tan especial que tiene con ella". Ayer, en Viva la vida, los colaboradores ya aclararon que "ni la productora ni la cadena tuvieron nada que ver en la decisión, solo le permitieron cumplir su deseo".

Otra cosa que ha generado suspicacias es por qué David decidió ir a la final de Olga, cuando no lo hizo en la edición de GH VIP en la que concursó su padre, Antonio David, o cuando su hermana participó en Supervivientes. Usuarios en redes sociales explicaron que “David no fue a recibir a su hermana tras venir de Honduras porque estábamos en plena pandemia”, y “tampoco fue a ver a su padre tras salir de GH Vip porque no fue finalista”. Sea por el motivo que fuere, Rocío Flores ha dicho hoy que su hermano “va cumpliendo años y tomando decisiones, y Lola no pudo entrar en el último momento”.