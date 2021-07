Olga Moreno acaricia los 200.000 euros de 'Supervivientes' y un triunfo simbólico sobre Rocío Carrasco

Olga Moreno entraba en Supervivientes el pasado 8 de abril , en medio del revuelo por el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco en Telecinco , y el despido de su marido de Mediaset tras las duras acusaciones de maltrato por parte de su ex mujer.

De hacerse con el triunfo en la final de la próxima semana, Olga Moreno se hará con los 200.000 euros de premio, además de conseguir un triunfo simbólico sobre Rocío Carrasco . A pesar de los intentos de la ex de Antonio David y del propio reality para que la 'guerra' entre su marido y Rocío Carrasco no eclipsase el verdadero espíritu de convivencia en Honduras, ha sido inevitable que el ‘culebrón mediático’ de los últimos meses estuviera presente en la isla y en las redes sociales.

Anoche era la primera vez que Olga Moreno se enfrentaba al dictamen del público después del estreno de la docuserie de Rocío Carrasco, el programa estrella de Telecinco en estos meses, del que Olga también ha sido protagonista, al ser también duramente criticada por la hija de Rocío Jurado con frases como es una “sinvergüenza” o la ya mítica “no tiene coño, no lo tiene”.

Así, la nominación de Olga Moreno se había planteado entre los espectadores como una competición entre ella y Rocío Carrasco. De hecho, también había un movimiento en redes sociales para apoyar a Tom y Albalá, sus rivales nominados, y provocar la salida de Olga, algo que finalmente no funcionó.

La propia "superviviente" pensó que esto podría perjudicarle gravemente en su concurso , así que no descartó que estos fueran sus últimos momentos en Honduras. Por eso cuando Jorge Javier Vázquez anunció en la gala de ayer que ella era la primera en salvarse, la propia Olga se quedó 'en shock':

En la llegada de Olga Moreno a la final también ha podido influir la buena defensa que ha tenido en plató, por parte de su hijastra Rocío Flores y de su amiga Ana Luque , la modelo y bloguera que también apoyó al ex guardia civil desde el plató de Sálvame cuando éste concursó en GH VIP.

Kiko Hernández acusó recientemente a Rocío Flores había “orquestado” un plan junto a Antonio David ante la recta final de Supervivientes para llevar a Olga Moreno a la victoria. El colaborador de Sálvame apoyaba su argumento en el radical cambio de actitud que ha tomado Rocío Flores con respecto a semanas anteriores . La hija de Rocío Carrasco aparecía con un look sorprendente al imitar el estilismo con trenza que su madre había llevado horas antes en su debut en Hable con ella, la sección de la defensora de la audiencia de Sálvame.

“Yo lo tengo más claro que el agua: todo esto está orquestado por Antonio David. Le ha dicho a su hija que esa actitud no le beneficia a Olga que está oliendo ya los 200.000 euros. Tampoco me creo a esta niña”, opinaba Kiko Hernández. "Todo lo hace para ganarse al público de los que creen que la niña es mala y que así salven a Olga. Y a Olga no la van a salvar por este fingimiento”, añadía el colaborador.