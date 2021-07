Olga Moreno gana 'Supervivientes': su eufórico y polémico reencuentro con Rocío y David Flores

Olga Moreno se hace con los 200.000 euros de premio , además de conseguir un triunfo simbólico sobre Rocío Carrasco dentro del mediático conflicto familiar que destapó la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva . A pesar de los intentos de la ex de Antonio David y del propio reality para que la 'guerra' entre su marido y Rocío Carrasco no eclipsase el verdadero espíritu de convivencia en Honduras, ha sido inevitable que el ‘tsunami mediático’ de los últimos meses estuviera presente en la isla y en las redes sociales.

La primera discusión por el concurso de Olga en Supervivientes se producía al inicio de la gala. Tras mostrar Telecinco el vídeo en el que la mujer de Antonio David estallaba contando cómo se sentía respecto a lo que estaba viviendo su familia, por lo que fue criticada, su amiga y ex compañera de Supervivientes Marta López salía en su defensa. "Es una pena que no se pueda desahogar y que la juzguen hasta por eso. La entiendo perfectamente. A día de hoy he oído un comentario de Alexia que me da bastante pena porque es injusto", dijo.