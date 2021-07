10 datos para conocer a Olga Moreno, favorita a ganar 'Supervivientes' gracias a Rocío Carrasco

La ex mujer de Antonio David compite hoy por los 200.000 euros junto a Melyssa Pinto, Gianmarco Onestini y Lola

Gane o no, ha sido la protagonista de esta edición por la notoriedad adquirida como 'enemiga' de la hija de Rocío Jurado

Repasamos su evolución: dos décadas junto a Antonio David, una infidelidad perdonada, un pasado como actriz...

Gane o no esta noche Supervivientes 2021, esta edición siempre será recordada como la de “Olga Moreno”. La mujer de Antonio David Flores ha llegado a la final como “superviviente” por méritos propios, pero también ha sido la protagonista indiscutible de Honduras como “personaje secundario” clave en el drama familiar que destapó Rocío Carrasco en su serie documental en Telecinco.

La hija de Rocío Jurado reveló por primera vez que la mala relación con su ex marido, al que acusa de haberla maltratado psicológica durante años y de distanciarla de sus hijos, se extendía también a su pareja sentimental desde hace dos décadas, Olga Moreno.

Rocío Carrasco acusó a la madrastra de sus hijos de "llevar 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle”, de ser cómplice de Antonio David en el maltrato mediático, y de no tener vergüenza al presentarse como "madre coraje". “No tiene coño, no lo tiene”, dijo en una de las frases más recordadas de la docuserie.

Las declaraciones de Rocío Carrasco hicieron que el público pusiera el foco por primera vez en Olga Moreno y en el papel que ha podido jugar como mujer de Antonio David Flores en la separación de Rocío Carrasco de sus hijos.

Unas acusaciones de las que la malagueña se tendrá que defender cuando termine el reality en el que hoy podría proclamarse vencedora. Primero se enfrentará a Lola en la última nominación, y de ser salvada -algo que parece probable dado el apoyo con el que cuenta en las redes-, deberá medirse con los otros finalistas, Melyssa Pinto (La isla de las tentaciones) y Gianmarco Onestini (GH VIP):

La audiencia tendrá la última palabra, pero algunas encuestas en redes ya vaticinan su victoria, que supondría también un triunfo simbólico sobre Rocío Carrasco por lo que representan cada una en el conflicto familiar que han seguido los espectadores de Telecinco en los últimos meses. La otra favorita a hacerse con el premio de 200.000 euros es Melyssa, vencedora en otras quinielas como la lanzada por la colaboradora Belén Rodríguez, amiga de Rocío Carrasco.

1. Doce años de matrimonio y 21 de relación con Antonio David

El pasado 13 de junio, Antonio David Flores y Olga Moreno, ambos de 45 años, cumplieron 12 años de matrimonio y 21 de relación. El ex Guardia Civil se casó con la diseñadora de moda malagueña, hasta entonces desconocida, diez años después de haberse separado de Rocío Carrasco. La revista Diez Minutos fue quien destapó el noviazgo:

Olga Moreno Obrero conoció a Antonio David Flores en 2001, cuando él ya llevaba dos años separado y colaboraba en Crónicas Marcianas. Lo que empezó como un amor de verano se fue consolidando con el paso del tiempo.

La joven nacida en Sevilla contó que al principio de la relación, los hijos de Antonio David Flores, que entonces tenían 4 y 2 años, la rechazaban como “novia de su padre”, pero fue ganándoselos con el tiempo hasta hacerse inseparables. Al principio, cuando los niños vivían con Rocío Carrasco, solo coincidía con ellos los fines de semana, pero tras renunciar la hija de Rocío Jurado a la custodia, hace 18 años, los niños pasaron a vivir con ella y Antonio David.

2. Lola, su hija de ocho años con Antonio David

El mismo año que se casaron, la pareja anunció un embarazo pero Olga sufrió un aborto. Después de tres años de matrimonio nacía su única hija en común, Lola (8 años), que ha convivido desde entonces con Rocío (24 años) y David Flores (22), los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco que viven con su padre desde 2003, por lo que consideran a Olga Moreno como su “segunda madre”, a la que llaman cariñosamente “Oa”, y adoran a su hermana pequeña:

"Olga es la mujer de mi padre y una de las personas más importantes de mi vida. Lleva conmigo desde que tengo prácticamente uso de razón. La adoro", dice de ella la nieta de Rocío Jurado.

3. El salto a los medios de Olga Moreno

Hasta hace dos años, Olga Moreno se mantenía en un segundo plano mediático, como la esposa fiel de Antonio David Flores, y su gran apoyo en la guerra judicial con Rocío Carrasco, tal y como dejaba ver en algunas entrevistas que dieron juntos en revistas del corazón.

En 2011, Antonio David participó en el reality de Telecinco Acorralados, y su ya entonces pareja le mostró su apoyo y cariño ante las cámaras.

Pero fue a raíz de la entrada del ex tertuliano en GH VIP, en 2019, cuando Olga Moreno comenzó a adquirir más protagonismo, al defenderle en los platós, como hizo también un año después cuando su hijastra Rocío Flores concursó en Honduras.

Fue precisamente en 2019 cuando Olga Moreno daba su primera entrevista en Deluxe. Algunas de sus declaraciones fueron desmentidas por Rocío Carrasco en su documental, de forma que el programa las recopiló posteriormente, calificándolas de "mentiras":

4. Su versión sobre la relación de Rocío Carrasco con sus hijos

En una de las entrevistas que dio a una revista, Olga Moreno declaró que para los hijos de Rocío Carrasco ella no es su madre, sino su “salvación”:

Siempre ha defendido que Rocío Flores no es una chica agresiva, en alusión a la sentencia de 2012 que la condenó por pegar a su madre, y que si se separara de Antonio David Flores ella se quedaría cuidando de su hijo, David, dijo en Supervivientes, algo que no sentó bien a los seguidores de Rocío Carrasco.

La versión de Olga es que no entiende a Rocío Carrasco, que no sabe por qué no contacta con sus hijos, que ella no podría vivir sin ver a su hija todos los días y que su marido no es un maltratador.

La malagueña se ha visto involucrada colateralmente en la guerra judicial de su marido con Rocío Carrasco. El pasado febrero, Olga tuvo que acudir a los juzgados para declarar por la denuncia que Rocío Carrasco interpuso contra ella por presunta revelación de secretos.

5. Le perdonó una infidelidad a Antonio David

El fichaje posterior de Antonio David Flores por Sálvame hizo que se buceara en su vida sentimental, saliendo algunas mujeres que decían haber estado con él. Unos rumores de infidelidad que él siempre negó y que su mujer creyó. Aún así, algunos colaboradores del programa, como Kike Calleja, han puesto en duda recientemente que su relación “no sea tan idílica como venden”. “Nos están vendiendo una mentira, yo no digo que se vayan a separar, pero sí digo que el matrimonio puede estar en peligro", añadió y Belén Rodríguez intervino para corroborar su versión: "A mí me ha sorprendido porque venden una imagen totalmente diferente".

El programa Socialité entrevistó recientemente a una malagueña que aseguró ser la amante de Antonio David desde hace quince años. "Hace dieciséis años que vivo en Málaga y llevo quince con David", dijo esta persona anónima al programa de María Patiño. "Yo abrí aquí una franquicia y lo conocí a él en una discoteca. Nos enrollaos y hemos trabajado juntos. Yo dejé la tienda y empecé en una agencia de marketing, de la que él fue imagen. Durante ese tiempo dormíamos juntos en el hotel y todo", reveló, asegurando que tenía pruebas de esta infidelidad de Antonio David, cuando él ya estaba con Olga.

"El se casó el 13 de junio en Sevilla. Dos días antes estuvo conmigo en su casa porque Olga estaba en Sevilla", confesó esta presunta amante:

Los rumores de infidelidad han acompañado a Antonio David Flores y Olga Moreno desde el inicio de su relación. En 2010, Aída Nízar le acusó de ello en el plató del programa Enemigos Íntimos en el que colaboraban.

“Que sepan ustedes que este señor ha dejado embarazada a una famosa estando casado con Olga Moreno”, dijo la polémica ex ‘gran hermana’.

Antonio David lo negó pero Aída Nízar insistió en que “la famosa a la que dejó embarazada está a día de hoy en tratamiento psicológico por lo que le hizo hacer”:

Antonio David me puso los cuernos y yo le perdoné

Antonio David sí ha confesado que fue infiel a Olga al comienzo de su relación, llegando incluso a estar con su amante dos días antes de la boda.

El padre de Rocío Flores confirmó en Sábado Deluxe que estuvo con otra mujer y que le costó mucho reconquistar a Olga. “Cuando empezamos, ella vivía en Sevilla y yo en Madrid, la relación no estaba tan consolidada y le fui infiel con otra mujer", relató. “Se lo conté, se enfadó conmigo y después de mil llamadas de teléfono conseguí hablar con ella... Olga me daba tanto que luché por ella, y eso que aún no conocía a mis hijos con todo lo que después ha hecho por ellos... Decidimos seguir juntos y hasta hoy".

Por su parte, Olga Moreno también habló de ello en Honduras con Omar Sánchez y Gianmarco. "Con 21 años yo sé perfectamente con quien estoy al lado. Y sé lo que hay y lo que no hay, y no aguantaría unos cuernos. Digo que no lo aguantaría pero me pasó. Él me puso los cuernos, me lo comentó porque se sentía mal, y yo lo perdoné".

6. Estuvo con otro famoso antes de Antonio David

Antonio David Flores no es el primer famoso con el que ha estado Olga Moreno. Así lo desveló ella misma durante su paso por Supervivientes. “Yo he estado con alguien muy conocido pero no voy a decir quién es”, confesó a sus compañeros de reality. Antonio Rossi, colaborador del programa de Ana Rosa, donde trataban de averiguar quién era el ex famoso de Olga, aportó un dato: “Ella era íntima amiga de Nani Gaitán cuando esta se estaba separando de Rafa Camino. Pero yo nunca he llegado a saber si ha tenido otra relación conocida, yo sé que ella se movía muy bien en Sevilla". “Luego estuvo trabajando mucho tiempo en una discoteca", añadía Paloma García-Pelayo.

7. Dos hermanas muy mediáticas: Rosa y Raquel

La andaluza es la sexta de siete hermanas. La pequeña, Rosa Moreno, se ha hecho conocida al ir a visitarla en Supervivientes. Bailarina de profesión, y experta en nutrición y dietética, fue la elegida para viajar a Honduras y dar ánimo a su hermana en la recta final del concurso.

El revuelo provocado por Rocío, contar la verdad para seguir viva también hizo que conociéramos a otra de las hermanas mayores de Olga, Raquel, que estallaba en las redes sociales tras las acusaciones de Rocío Carrasco. “Voy a por ti”, le decía a Carlota Corredera, una de las máximas defensoras de la hija de Rocío Jurado:

La cuñada de Antonio David Flores también acusó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por apoyar públicamente la docuserie de Rocío Carrasco.

8. Diseñadora de moda, tiene su propia tienda

La profesión de Olga Moreno es el diseño de moda, a través de la tienda Ola y Amén que regenta en Málaga y que ha sido el sustento principal de la familia cuando Antonio David no trabajaba en la televisión. Olga promociona su negocio en Instagram, donde cuenta con más de 90.000 seguidores, a menudo con su hijastra Rocío Flores:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olga Moreno Olé & Amén (@oleyamenbyolgamoreno)

9. Su pasado desconocido como modelo y actriz

Antes de conocer a Antonio David Flores, Olga Moreno lo intentó como modelo y actriz. Telecinco rescató unas imágenes del año 2000 en Crónicas Marcianas, en las que el colaborador Fernando Ramos comentaba que la nueva novia de su entonces compañero Antonio David “trabaja como modelo y ha hecho un videoclip", dando paso unas imágenes en las que una jovencísima Olga Moreno aparecía en el vídeo encarnando a la pareja del protagonista, el cantante Álex Ortiz. Ya entonces Olga Moreno destacaba por su belleza. "Yo le veo un parecido a Mar Flores", comentaba Boris Izaguirre, que calificaba el videoclip "como de principios de los 80".

10. El secreto de su maquillaje permanente en Supervivientes

Si hay algo que también ha llamado la atención del paso de Olga Moreno por Supervivientes es su rostro perfectamente maquillado, que chocaba con las caras lavadas y naturales del resto de sus compañeras de reality.

El misterio lo desveló Rosa Benito, la ganadora de Supervivientes 2011. La cuñada de Rocío Jurado reveló en Ya es mediodía que la mujer de Antonio David Flores se sometió a un tratamiento de micropigmentación (maquillaje permanente) antes de ir a Honduras. La propia Rosa Benito contó que ella también se lo hizo en las "cejas y se puso un poco de raya en los ojos" cuando participó en el programa de Telecinco, hace ya diez años.