Todo lo que Rocío Carrasco ha dicho de Olga Moreno, y de lo que ahora se podrá defender

Recordamos las acusaciones concretas de la hija de Rocío Jurado a la mujer de su ex en la docuserie, que podrán ser respondidas en el especial 'Ahora, Olga'

De "cooperadora necesaria" en la violencia vicaria al "no tiene coño" o "mis hijos venían llenos de piojos"

También, los famosos encontronazos en el hospital y los juzgados, el empadronamiento de David sin permiso...

Telecinco emite este miércoles Ahora, Olga, un especial en el que la flamante ganadora de Supervivientes responderá "a todo" lo que Rocío Carrasco ha dicho de ella desde el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La sevillana de 46 años tendrá su momento y su espacio para defenderse de las acusaciones que le ha hecho la hija de Rocío Jurado en los doce episodios del documental y las dudas planteadas sobre su papel en la guerra de Antonio David Flores con Rocío Carrasco y el distanciamiento de los hijos de su marido con su verdadera madre.

Se espera que Olga Moreno se muestre prudente. En primer lugar, porque es una mujer de naturaleza tímida, como ha demostrado en las pocas entrevistas que ha dado en televisión. Pero sobre todo, por la responsabilidad que tiene para no entorpecer la estrategia judicial de su marido, que de momento se basa en el silencio.

Aún así, en los últimos cuatro meses han sido muchas las ocasiones en las que Olga Moreno ha sido aludida directamente por Rocío Carrasco y sus defensores. Ahora tendremos la oportunidad de conocer su versión y que lo desmienta o aclare. Estas son algunas de las frases más polémicas que se han dicho de ella:

“20 años sobreviviendo de mi sufrimiento” en las revistas de corazón

Recordemos que Tocío Carrasco denunció a Antonio David Flores, además de por maltrato psicológico, por manipulación mediática. Una acusación que hizo extensible a su mujer, Olga Moreno. Hasta la emisión de la serie documental no fuimos conscientes de la cantidad de portadas de revistas que Olga y Antonio David habían hecho hablando de Rocío Carrasco y sus hijos, algo que según la hija de Rocío Jurado, contribuyó a la imagen de “mala madre” que todos teníamos de ella.

“Le ha venido bien ser la madre coraje, que ha sacado adelante a dos niños y que los ha salvado de una niña perversa y malvada. Le ha venido perfectamente… Le ha reportado beneficio económico. Sin más”, dijo Rocío en su documental. “Eres (Antonio David) un sinvergüenza y tu mujer es una provocadora. Lo que vosotros dos queríais era seguir llenando las arcas a costa de un escándalo mío”.

Todas estas portadas, más la entrevista que dio Olga Moreno en Deluxe, se volvieron contra ella en las redes sociales . La crítica que se le hace a la pareja es que no puede quejarse de que Rocío Carrasco haya hablado en Telecinco después de 20 años cuando ellos llevaban el mismo tiempo haciéndolo en los medios, y cobrando por ello. “Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle”, dijo Rocío Carrasco la semana pasada en Sálvame. "Que ahora ella pueda llorar y doler, pero otra gente lloraba en silencio cuando ellos hablaban. No lo entiendo”, dijo Alexia Rivas cuando Olga Moreno estalló en Honduras hablando del sufrimiento de su familia por las declaraciones de Rocío Carrasco.

¿Qué opinará Olga? ¿Hará algún tipo de autocrítica y reconocerá algún error en este sentido, como hizo el propio Antonio David en su entrevista en YouTube? ¿O dirá que tenían todo el derecho a hablar en estos años, como también lo tenía Rocío Carrasco aunque decidiera guardar un silencio que ella misma ha reconocido que le ha "perjudicado"? Se espera que Olga opine también sobre la demanda por "intromisión al honor" en esta entrevista a la revista SEMANA que Rocío Carrasco ha perdido ahora, al considerar el juez que la mujer de Antonio David tenía derecho a hablar de su familia y los hijos de su marido porque prevalecía la libertad de expresión sobre unos hechos conocidos por el público.

La justicia está de parte de Olga, pero en lo que respecta a lo ético, ¿tendrá algún arrepentimiento?

Manipulada por su marido y cómplice de él

Olga Moreno siempre ha defendido que su marido no es un maltratador. Al menos, no con ella. Y los 21 años que lleva con él, sin que haya habido nunca una denuncia al respecto, así lo demostraría, echando por tierra la teoría de los psicólogos de que los maltratadores -en el caso de que se demuestre que Antonio David lo fue con Rocío-, suelen repetir el mismo patrón con todas sus parejas. Pero si bien es cierto que nadie ha puesto en duda nunca que Olga sea una víctima de violencia de género, sí se le ha acusado repetidamente de estar manipulada por su marido, en lo que respecta a la mala imagen proyectada de Rocío Carrasco y el distanciamiento de ésta no ve a sus hijos. Al igual que el maltrato psicológico, la manipulación de una persona a otra es algo difícil de demostrar o desmentir, pero nos gustaría conocer la respuesta de Olga a los que dicen que es una “marioneta” de su marido.

“Cooperadora necesaria” en la violencia vicaria y el dolor de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco asegura ser víctima de la violencia vicaria de Antonio David (cuando el hombre utiliza a los hijos para hacer daño a la mujer). “Tus hijos te van a odiar, hija de puta”, contó Rocío que le dijo su marido desde que iniciaron el proceso de separación. También acusa a su mujer, Olga, de ser la “cooperadora necesaria” en el dolor que se le ha infligido en todos estos años de distancia con sus hijos. "Olga es cómplice de Antonio David y en muchas ocasiones ha sido imprescindible para que se ocasionara el mal que se me ha ocasionado", dijo Rocío en el documental.

Así lo creen también muchos de sus defensores como Carlota Corredera. “Olga se ha afanado en no darle el papel a Rocío que le corresponde como madre”, dijo la presentadora, si bien reconoció que “eso no significa que lo haya hecho de forma consciente”. María Patiño opina igual: “No pongo en duda que quiere a los hijos de su marido, pero quizá no ha sido consciente de que ha usurpado un papel que no le corresponde”, opina la presentadora de Mediaset.

Olga Moreno, que siempre ha defendido que "los niños se criaron en un ambiente sin odio ni rencor", será preguntada previsiblemente también por su efusivo reencuentro con David Flores tras ganar Supervivientes, en el que muchos vieron una escenificación de la violencia vicaria, aunque Rocío Flores mantiene que no es más que la "demostración del cariño que la tenemos y merece".

“Le dieron demasiada responsabilidad a Rocío sobre su hermano David”

Rocío Flores (24 años) se fue a vivir con su padre con 15 años, tras la famosa pelea con su madre en 2012 por que terminó condenada. Su hermano, David (22 años), lo haría cinco años después, cuando cumplió la mayoría de edad. La familia siempre ha estado muy pendiente del hijo pequeño por sus conocidas necesidades especiales.

La nieta de Rocío Jurado se implicó desde muy joven en el cuidado de su hermano, algo que su madre, Rocío Carrasco, recriminó a su ex marido y a su pareja, Olga. “Le dieron a mi hija responsabilidades que no le correspondían para su edad”, contó en el documental. David de Flores es un “ser de luz”, como le definía su abuela Rocío Jurado, al que adora toda la familia, y la propia Rocío Flores ha dicho repetidas veces que para ella era algo natural cuidar de él como hermana mayor.

Sin embargo, es precisamente esto una de las pocas cosas sobre las que Olga Moreno se pronunció en la isla. “De todo lo que han dicho, hay una cosa es verdad, le dimos mucha responsabilidad a Rocío, pero teníamos que hacerlo”, dijo entre lágrimas. Esperamos que este miércoles detalle más por qué lo hicieron y cómo ha sido la convivencia familiar en todos estos años.

“Giró a mi hijo para que no me saludara en el hospital”

Rocío Carrasco narró en uno de los capítulos su versión del famoso episodio ocurrido en los juzgados en julio de 2016, cuando, según Olga y Antonio David, Rocío se habría negado a saludar a su hijo David después de meses sin verlo.

"Al principio no le vi, porque él estaba a mi espalda. Después, al salir de la sala, tras testificar, abro la puerta y en ese momento sí veo al niño con Olga. Estaban los dos de perfil, cuando ella me vio me miró fijamente, y en milésimas de segundo, cogió al niño, empezó a darle besos y a girarle la cara para que no me viera".

En ese momento, Rocío cuenta que fue directa hacia Olga, con el impulso de agredirla, pero afortunadamente fue frenada por su abogado, “porque sabía que podíamos tener un problema gordo, por lo que al preferí seguir adelante”. A la salida de aquel juicio, Antonio David dijo a los medios de comunicación que se le había “roto el alma” porque Rocío Carrasco no le había dado un beso a su hijo.

La versión de Rocío Carrasco se contradice con la que Olga dio en en Deluxe en 2019. Según ella, fue Rocío la que no quiso saludar a su hijo. “Nos levantamos David y yo para saludarla y ella siguió como si no nos viera. Juro que fue así, por la memoria de mi hija”, contó entonces la mujer de Antonio David.

Pero Rocío lo narró de forma diferente. "Ella no deja que mi hijo me vea. Es mentira que se levantase y que me dijera: '¿En serio que no vas a saludar a tu hijo?'". Y entonces vino una de las frases del documental: “¡No tiene coño! No tiene lo que hay que tener para decirme eso".

Tal vez todo es producto de un malentendido, por ese primer momento en el que Rocío dice que no vio a su hijo, pero Olga cree que sí. Algo que quizá podamos aclarar cuando la mujer de Antonio David lo explique el miércoles.

“No tiene coño, no lo tiene”

Una de las frases más controvertidas de Rocío Carrasco fue cuando, para explicar que la madrastra de sus hijos es una “sinvergüenza” y que mentía en su versión sobre su sucedido en los juzgados, dijo que “no tenía coño”. Algunos lo consideran una frase icónica del movimiento feminista que ha representa Rocío Carrasco, mientras que otros, como su hija Rocío Flores, lo vieron muy “desafortunado” y “vulgar”.

Olga ya se enfrentó a esa frase en Supervivientes, cuando el reality, en uno de los juegos, le dijo que alguien podía haber dicho eso de ella, sin especificar quién, lo que la dejó un poco desconcertada. Olga Moreno ya ha sido informada por su familia de que la autora de la frase fue Rocío Carrasco. ¿Cuál ha sido su reacción? "Pues imagínate...", respondió ayer Rocío Flores. Estamos deseando saber qué opina Olga exactamente y cómo responde.

“Empadronaron a David en Málaga sin mi permiso”

Otro de los temas a aclarar es el empadronamiento del pequeño David en Málaga, cuando aún era menor de edad, que llevaron a cabo Antonio David Flores y Olga Moreno sin el conocimiento de su madre, Rocío Carrasco, que expresó su malestar por ello en el documental.

“Seis meses antes de mi boda con Fidel, el 7 de septiembre de 2016, mi hijo ya estaba empadronado en Málaga desde marzo de 2016. Todo obedecía a una estrategia marcada. El niño no iba a venir sí o sí, él ya lo tenía empadronado en Málaga. No sé cómo pudo hacerlo sin mi firma.(…) Ese día me doy cuenta de que he parido dos veces pero que no tengo a ninguno de los dos", lamentó Rocío.

“Dejaron tres días a mi hijo David con el brazo roto”

En el sexto capítulo del documental, Rocío Carrasco se quejó de que Antonio David y Olga Moreno no llevaron a su hijo David al hospital cuando éste se rompió el brazo. Recuerda que un domingo su ex debía devolverle a los niños a las nueve, pero lo hizo a las once y media. “Le noté un bulto impresionante en el brazo, y su hermana me explicó que se había caído de la litera hacía dos días. Cuando le pregunté si su padre le había llevado al hospital, su respueta fue ‘me ha dicho que lo harías tú cuando lo tuvieras’”.

“No me cabía en la cabeza que un bebé pudiera estar con el brazo roto desde un viernes. Fuimos a Urgencias y mi hijo tenía el brazo roto. La doctora me miraba a mí con desconfianza”, contó Rocío, que no le perdona a su ex y a la mujer de éste que no atendieran a su hijo. ¿Qué versión tendrá Olga?

Para desenmascarar a Olga Moreno como falsa madre coraje y acusarla de complicidad con Antonio David en poner a sus hijos contra ella, Rocío Carrasco contó un momento sucedido en el hospital, cuando David estaba ingresado por neumonía. "Me encontré una escena dantesca, el niño en la cama y una tía igual que yo metida con él, era ella".

Según su testimonio, la actual ganadora de Supervivientes se lanzó a besarles a ella y a Fidel, pero lo que le dolió fue lo que le dijo su hijo al verla: “Yo sabía que tú venías, le dice ‘¿Ves Olga como mi madre sí venía que me habíais dicho que mi madre no iba a venir? Yo sabía que tú venías, mami’. Se me saltaron las lágrimas, me dieron ganas de estrujarle la cabeza a alguien”.

"Esa que ahora va de madre coraje y dice que no atiendo a los niños, eso es mentira”, dijo Rocío, poniendo este suceso como ejemplo del presunto intento de Antonio David y Olga Moreno por distanciarla de sus hijos.

“Me llamaba mala madre por quitarle los collares que ella le ponía”

Según Carrasco, Rocío Flores le contó que Olga lla lamó “mala madre” a porque no le dejaba ponerse collares. “Rocío ya tiene 13 o 14 años, y después de 15 días con su padre viene con el cuello entero de collares. Le dije 'quítatelos porque me da miedo que se te enganchen jugando o en el colegio'. Entonces me hace caso a regañadientes y pasan esos 15 días hasta que se va. Luego está 15 días en casa de su padre, vuelve con los collares puestos y me dice: 'Me ha dicho Olga que qué mala madre eres, que qué mala madre porque no me dejas ponerme collares”, relató.

“Venían de casa de su padre llenos de piojos”