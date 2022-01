Olga Moreno y Rocío Flores hablan de la relación de Antonio David y Marta Riesco: "No sabíamos nada"

Por su parte, Rocío Flores ha dicho que “no sospechaba nada, pero sí veía comportamientos extraños, aunque nunca he querido preguntar, porque no perdía la esperanza de que recondujesen la relación”, ha reconocido. De haberlo sabido, ha admitido que su reacción habría sido “sentarme con Olga para hablarlo con ella”.

Esa conversación se produjo ayer, ya que la noticia les pilló juntas en su casa. Rocío Flores ha contado que su padre no le avisó de que podría salir esa portada, que le pilló por sorpresa. “Es verdad que él siempre ha intentado hablar conmigo, pero como he dicho, soy yo la que lo evitaba”. Su primera reacción fue pensar en Olga Moreno más que en su padre, tal y como ha dado entender con un silencio y su mirada cuando Joaquín Prat le ha lanzado esta pregunta.

“Estoy bien, sobrellevándolo todo”, ha dicho hoy Olga Moreno. “Estoy muy nerviosa, solo he querido entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, que todo va a salir bien, se lo he dicho en persona y se merece que se lo diga públicamente, se la ha machacado y no se lo merece”, ha empezado diciendo Olga Moreno.