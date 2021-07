Los titulares de Olga Moreno: señala a Fidel como responsable y pide a Rocío Carrasco que "abra los ojos"

La mujer de Antonio David asegura que no se arrepiente de nada: "Parece que es un delito haber querido a esos niños"

Se rompe al hablar de su familia: "Está derrumbada, mi hija ha tenido que ir al psicólogo"

Insinúa que el marido de Rocío Carrasco es el culpable de sus problemas: "Que no miren a mi marido, que miren cerca de ella"

Después de tres meses en Honduras, la ganadora de Supervivientes, Olga Moreno, se sentó en Telecinco para responder a todo lo que Rocío Carrasco había dicho de ella en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Lo hizo evitando mencionar directamente a Rocío Carrasco y avisando de que solo iba a hablar de lo que ella ha “vivido” en sus 22 años de relación con Antonio David Flores y sus hijos.

Asegura que a su vuelta de la isla se ha “encontrado a una familia derrumbada. Yo pensé que la docuserie terminaría a mitad del reality, y que cuando volviera ya estaría todo más calmado, que la verdad habría salido a la luz, pero me los he encontrado derrumbados”, ha dicho Olga Moreno en el único momento de la entrevista en que ella misma se ha derrumbado también, rompiendo a llorar.

“Hasta mi hija de 8 años ha tenido que ir al psicólogo… Carteles de ‘maltratador’ en el barrio. Lo que han sufrido esos niños, que no son míos….”, ha relatado sobre cómo se ha encontrado a su marido y a los hijos de éste, Rocío y David Flores, a raíz de las duras acusaciones de la hija de Rocío Jurado sobre cómo ha sido su vida en los últimos 25 años y el maltrato psicológico y mediático que dice haber sufrido desde que se divorció, ocasionando el alejamiento de sus hijos.

Olga Moreno ha defendido que lo “único que ha hecho ha sido cuidar” de los hijos de Antonio David. “Parece que es un delito haberles querido”. Asegura que Rocío Flores ha “llamado muchas veces a su madre” para buscar un acercamiento, aunque reconoce que Antonio David y ella no lo han hecho nunca porque “Rocío Carrasco siempre lo ha querido llevar todo a través de abogados”.

No se considera cómplice de Antonio David ni responsable de la mala relación de la ex de su marido con sus hijos. “Es un problema de ella con sus hijos, yo, si me robasen a la mía, iría al fin del mundo”. También insinúa que Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco, es el culpable de lo que le ocurre a Rocío. “Que no miren a mi marido, que miren a la gente que está cerca de ella, que es quien tiene que ayudarla”. Evidencia también la mala relación con el marido de Rocío Carrasco cuando desmiente que le besara el día que vino a ver a David Flores al hospital. “Tengo mis motivos…”. Mantiene que “no tiene maldad” y que le gustaría que todo se arreglase. “Me gustaría que su madre abra los ojos y les llame, ellos están ahí, no pierdo la esperanza”.

Tal y como se esperaba, se ha visto a una Olga Moreno muy contenida, que solo quería transmitir el mensaje del “amor” que ha dado a esos niños, mordiéndose la lengua cuando le confrontaban con los episodios concretos narrados por Rocío Carrasco y sin entrar a dar su verdadera opinión de lo que piensa de ella. Cuando le ponían las acusaciones más duras y directas que se han hecho sobre ella, respondía repetidamente “solo puedo decir que eso no ha existido”. Hasta Kiko Matamoros le recriminaba que no se defendiera más vehementemente.

Estos son los titulares más destacados de Olga Moreno, en respuesta a todo lo que ha dicho de ella Rocío Carrasco en el documental.

¿Qué le ha parecido el documental?

“Solo he visto tres cosas o así, no he tenido tiempo, y además no he querido ver más. Estoy en proceso de asimilarlo todo. Pero me parece todo muy surrealista”

¿Ha sido cómplice de Antonio David en el distanciamiento de Rocío con sus hijos?

“Lo único que he hecho durante 22 años es dar mucho amor a dos niños que no eran míos, y lo volvería a hacer”

“Me hubiera gustado que su madre hubiera estado ahí, todo habría sido más fácil y más cómodo para nosotros”

“No soy una madre coraje, cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo, no me pongo medallita”

“En mi casa nunca se ha hablado mal de Rocío Carrasco. Yo nunca he malmetido”

“Nadie me puede hacer responsable de la mala relación de Rocío con sus hijos, es una cosa entre ellos”

“Yo, como madre, si me roban a mis hijos, iría al fin del mundo”

“Que no miren a mi marido, que miren a la gente que está cerca de ella, que es la que tiene que ayudarla…”

¿Siente que ha usurpado el papel de Rocío Carrasco como madre?

“Rocío era muy de su padre, al principio pensaba que yo le iba a quitar el puesto”

“Cuando dije que he sido la salvación de esos niños me refiero a que necesitaban mucho cariño. He ido a médicos, tutorías…”

“Parece que es un delito haber querido a esos niños”

“Lo de hablar de ‘mi David’ y ‘mi Rocío’ en Supervivientes es una cosa mía, yo siempre pongo el ‘mi’ en mi gente que quiero, no pienso en Rocío Carrasco cuando lo hago”

¿Hicieron algo ella o Antonio David para que Rocío Flores se reconciliara con su hija?

“Le hemos dicho a Rocío que llame a su madre muchas veces y la ha llamado muchas veces. Y me alegro, ojalá siga llamándola”

¿Cómo ha sido su relación con Rocío Carrasco?

“Solo he coincidido dos veces en mi vida con Rocío Carrasco, una en el hospital y otra en los juzgados. “

“En el hospital, salí con Rocío Carrasco a fumar un día. Intenté hablar con ella, le dije que no veía normal la vida de los niños los 15 días que estaban con ella [entonces tenían la custodia compartida], que esos niños no fueran en 16 años a la playa o al cine con su madre…. Pero eso fue antes de 2012. Después no he vuelto a hablar con ella.”

“Rocío Carrasco nunca me ha llamado por teléfono ni me ha pedido ayuda. Todo se hacía por abogados, pero porque ella lo quería así.”

“Yo tampoco la he llamado a ella nunca”

¿Qué hizo cuando supo que Rocío Carrasco se había intentado suicidar?

"¿Cómo quieres que yo ayude a Rocío Carrasco? Yo lo único que hice fue estar con Rocío Flores"

"Lo que pasó no me corresponde contarlo a mí"

"Yo sé lo que he hecho cuando yo me he enterado. Cuando Antonio David sale de GH VIP, el abogado lo que ha sucedido. Días después Antonio David padre se lo cuenta a su hija, que llama a Rocío Carrasco y no voy a decir más nada"

¿Se han lucrado de los niños en las revistas de corazón?

“Yo no he utilizado nunca a los niños de Rocío Carrasco para hacer portadas o lucrarme. De mi marido no hablo, hablo de mí.”

¿Fueron demasiado permisivos o despreocupados con ellos?

“¿Qué éramos más permisivos? Su padre estaba obsesionado con que estudiaran y yo, con el orden. Quizá les consentimos en algunas cosas, un móvil antes de tiempo…”

“No recuerdo lo de que le dejaba ponerse collares a Rocío Flores, pero que vistiera inadecuada para su edad, no”

“Tendrían piojos como todos los niños alguna vez, yo también los tuve, pero yo les llevaba como un pincel. Quien me conozca sabe lo limpia que soy. Lo dirá para dejarme mal, pero eso no existió. No soy ninguna guarra, solo he cuidado de sus hijos.”

¿Qué pasó cuando que David estuvo ingresado en el hospital?

“Rocío Flores llamó varias veces a su madre para que fuera al hospital a ver a David cuando estaba ingresado por pulmonía. Le dolía que no fuera. Tardó cinco días en ir”.

“Es mentira que yo le dijera a David que su madre no fuera a venir a verla. En cuanto vino le dije ‘mira quién ha venido, David, tu madre’, me levanté y le dejé con su madre y su padre a cada lado de la cama”

¿Que le parece ‘dantesco’ que yo estuviera en la cama del hospital con David cuando llegó? Le estaba sujetando las vías. ¿No entiende que la mujer de su padre estuviera cuidando a su hijo, que sufría porque ella no estuviera allí?”

“Es mentira que me levantase a besar Fidel cuando vino él con ella, eso sí que no, tengo mis motivos….”

¿Qué hizo cuando supo de la paliza de Rocío Flores a su madre?

"Lo que hice fue estar con ella. No puedo decir otra cosa".

¿Intentaron arreglar las cosas con Rocío Carrasco?

“No creo que Rocío Flores le perdiera el respeto a su madre como se ha dicho”

“Rocío Carrasco a mí nunca me ha pedido ayuda. Nunca me dijo que su hija le había llamado ‘puta’”

“Sí soy consciente de que había mala relación madre-hija. Rocío Carrasco le decía cosas a su hija que a ésta no le gustaban”

“El niño no fue a la boda de su madre porque su hermana no estaba invitada”

“Nos hubiese encantado poder hablar con ella de los niños, pero ella quería que todo fuera a través de abogados”

¿Cuál es versión del famoso episodio en los juzgados?

“El episodio de los juzgados fue como lo conté, había 15 personas. Si ella dice que no fue así, es su palabra contra la mía”, dice sobre la versión de Rocío Carrasco, manteniendo lo que contó en Deluxe.

¿Se arrepiente de algo en todos estos años?

“De lo único que me arrepiento es de no haber estado más cerca de Rocío, porque estaba más pendiente de David. Le he pedido perdón por ello.”

¿Ve posible la reconciliación de Rocío Carrasco con sus hijos?

“Me he puesto en la piel de Rocío Carrasco desde el minuto uno”

“Me gustaría que su madre abra los ojos y les llame, ellos están ahí, no pierdo la esperanza”