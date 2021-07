Omar Montes publica su primer libro, con prólogo de Boris Izaguirre: "He robado muchas veces por mi hijo"

"He conseguido logros que ni tan siquiera soñaba, aunque el mayor no es el dinero ni el éxito, sino no haber caído en el mundo de las drogas . La vida en Pan Bendito nunca fue sencilla", explica en el resumen difundido por la editorial.

Además, el artista confiesa haber tenido una infancia y adolescencia difíciles: "Ahora soy un cantante de éxito y un ídolo en el barrio, pero sé lo que es tener pánico a salir a la calle. Miedo físico a que me pegaran y a la humillación de los insultos. Ser un moro gordo y orejón no me lo puso fácil, así que durante años me zurraron sin piedad".