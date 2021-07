"No te lo digo más": el verdadero significado de la canción "canalla y machista" del verano

El compositor de la banda sonora de 'Operación Camarón' cuenta a NIUS cómo creó "un hit para un grupo (Los Lolos) que no existía"

"Tuvimos que hacer una parodia exagerada del reguetón, para que luego se viera el cambio" y la moraleja

Nos desvela los mensajes ocultos en la letra, cómo descubrió al cantante real (Luitingo) y enseño el acento gaditano al actor Carlos Librado

“¡No te lo digo más” Yo soy el prototipo de chico perfecto, que le encantan tus defectos, conmigo no te faltará nunca de ná”. Es el pegadizo estribillo del tema principal de Operación Camarón, convertido en uno de los éxitos del verano desde el estreno de la película, el pasado 24 de junio.

La banda sonora de la comedia de acción producida por Mediaset y dirigida por Carlos Theron (Lo dejo cuando quiera, Es por tu bien, Fuga de cerebros) tiene detrás una historia curiosa, original y algo compleja para los espectadores que no hayan visto aún la película.

Su creador es Riki Rivera, músico, guitarrista y compositor musical para grandes artistas, ganador del Goya a la Mejor Canción Original en 2015 por El Niño. El cantante es Luitingo, joven artista de flamenco y pop urbano que se inspiró en Pitingo para su nombre artístico. Pero en el cine los que interpretan las canciones son Los Lolos, la banda ficticia de 'flamenco trap' encabezada por Carlos Librado (‘Nené’) que hila la trama cuando se infiltra en ella un policía y músico de piano clásico (Sebas, interpretado por Julián López) que termina haciéndoles evolucionar del reggaetón a un estilo más abierto.

La música juega un papel fundamental en Operación Camarón, hasta el punto de que se convierte en un protagonista más. Riki Rivera, compositor junto a Violetta Arriaza de Chico perfecto y los otros seis temas que componen la BSO, cuenta a NIUS cómo fue el reto de crear un 'hit de raggaeton’, una canción pretendidamente “canalla y machista” para un grupo “que no existía”, además de otro tema totalmente diferente (Cachitos de amor) para que se viera la evolución de Los Lolos.

Rivera fue, además, quien enseñó el acento gaditano al actor protagonista y líder de la banda, Carlos Librado, y quien descubrió a Luitingo en Instagram y lo propuso a Telecinco Cinema como cantante. También nos cuenta cómo se le ocurrieron las letras de las canciones, cargadas de mensajes "ocultos", cuál es su verdadero significado en la película y qué es para él, en realidad, "el prototipo de chico perfecto".

P. ¿Por qué ha calado tanto la canción “Chico perfecto”?

Respuesta. Siempre tuvimos en mente crear una canción que tuviera un estribillo divertido, un puntazo canalla muy cercano a Los Lolos. Ya conocíamos el guion y casi convivíamos con la banda en nuestras cabezas. Una canción de primera escucha, con todos los ingredientes de un hit del genero urbano latino y, sobre todo, una base muy dura y ‘soniquetera’ para crear ese punto de single de grupo que lo está petando. Siempre con el máximo de los respetos al género, eso por supuesto.

Fue un reto crear todo una canción canalla-machista que fuera un éxito para un grupo que no existía

P. Dices que ha sido el “reto más increíble, intenso y montañarrusesco” de tu carrera. ¿Por qué? ¿En qué se ha diferenciado de otros trabajos o encargos?

R. Ya de por sí enfrentarte a una banda sonora original de una película es un reto brutal en el que tienes que ser muy preciso y estar muy atento al mundo interior del director para poder darle lo que cada escena requiere. En este caso, Carlos Therón, como director, ha sido todo un maestro para mí y me ha tratado siempre con mucho respeto y paciencia.

Luego, añádele la creación del repertorio completo de un grupo que no existe, pero que debe tener todo el flow y el gancho de uno que, no solo haga bolos, sino que ya ha conectado con el público y que está en plena gira. Y, además, que haya una canción muy canalla-machista y reguetonera pura, Chico perfecto, y otra muy love-girl tirando más al pop europeo, Cachitos de Amor, para que se entienda la evolución del grupo.

Luego dentro de la historia iban surgiendo ideas como la de crear canciones con mensajes ocultos para momentos en los que hay sonando, por ejemplo, una radio en una taberna e insertar ahí los Tangos del Guichi, que va contando cómo Sebas va en busca del Lolo.

Fue un privilegio hacer de coach de acento gaditano al protagonista Carlos Librado

P. ¿Cuál fue tu implicación en el rodaje?

R. Tuve la suerte de estar en el rodaje para revisar que todas las actuaciones fueran correctas en cuanto a rítmica, estética, colocación de instrumentos, cableado, etc. Y también el privilegio absoluto de hacer de coach de acento gaditano durante varias semanas para Carlos Librado “Nene” [madrileño], que no solo me hizo entrar dentro del ADN de uno de los personajes principales sino que conocí a un gran profesional, comprometido, currante y mejor persona. Una aventura en toda regla.

P. ¿Por qué te eligieron para componer la banda sonora?

R. No tengo ni la menor idea (Risas). En principio me propusieron únicamente para hacer una canción que fuera el single del grupo, avalado un poco por mi faceta de compositor para otros artistas. En la primera propuesta de canción que envié ya conectamos bien con la productora y con Telecinco Cinema. Luego fueron surgiendo propuestas para crear alguna más e ir sumando identidad al grupo, y partir de ahí, me propusieron crear toda la BSO de la película. Llevaba tiempo preparándome bastante para recibir un proyecto así de interesante y no dudé ni un segundo en entrar de lleno.

P. ¿Qué te pidieron cuando te propusieron hacerla?

R. Carlos Therón tenía ultra claro que debíamos crear identidades sonoras en varios conceptos de la peli. Estribillo central y de ahí crear muchas versiones, mundo romance entre Sebas (Julián López) y Lucy (Natalia de Molina), mundo composición a la hora de integrar la aportación musical de Sebas al grupo, etc. Carlos pedía que hubiera carisma e identidad.

Por parte de Álvaro Alonso y Manuel Yebra, los productores de La Pepa Films, recibí muchas pautas y consejos para llegar a Chico Perfecto. Creo que también fue fundamental que la productora y Telecinco Cinema rechazaran algunas ideas de canciones anteriores para poder llegar a ella y quedarnos todos de acuerdo con que sería el single y tema principal.

Tuvimos que crear algo muy chabacano, machista y duro para que luego se viera la magia del cambio

P. ¿Qué mensaje querías transmitir con 'Chico perfecto'?

R. Un canto de un tipo vacilón y canallita como es Lolo. El mensaje de “te enamoro a la primera porque soy el Lolo”, “porque soy muy seguro de mí mismo y que lo que quiero es darte duro y que flipes en colores”. Debíamos crear algo muy chabacano, machista y duro para que luego durante la peli (sin spoiler) sucediera la magia del cambio de concepto y la renovación del grupo gracias al personaje de Sebas, que viene del piano clásico.

P. ¿Cómo fue el proceso creativo de la letra y la música? ¿Qué llegó primero?

R. Hice una sesión de composición con Violetta Arriaza, la autora con la que compuse las canciones, y nos centramos en crear primero un beat durísimo, luego una melodía sencilla y “suavona” en la estrofa, pero taladradora en el estribillo. Cuando tuvimos todo esto armado nos centramos en hacer una letra, como te comenté antes, que tuviera todos los ingredientes exagerados de un hit de reguetón. Con respeto siempre.

P. ¿Teníais claro desde el principio que “yo soy el prototipo de chico perfecto” sería la frase principal? ¿Cómo se os ocurrió?

R. No, fue al llegar al estribillo cuando pusimos todos los sentidos en hacer letra con gracia, dentro de la seriedad del Lolo, que lo hace todavía más gracioso, y que tuviera un punto original. Lógicamente no usar conceptos que ya hayan sido usados en otros hits musicales. De ahí que dijimos lo de “no te lo digo más…”, que sonaba de lujo para la entrada del estribillo, y seguidamente salió la retahíla de “yo soy el prototipo de chico perfecto…” y nos dio un subidón increíble. A partir de ahí vimos clarísimo que conectaría.

La voz de Luitingo da a las canciones un sonido distinto, porque tiene carisma y muchos matices

P. ¿Cómo defines el estilo de la canción? ¿Crees que Los Lolos han creado una nueva identidad musical?

R. Los Lolos hacen reguetón, que es genero urbano latino. Lo que ocurre es que en su disco hay algo de trap, como en Nomentiendo; pinceladas de flamenco en los coros; pop urbano, como en Bla, Bla, Blá, etc. Al final, Los Lolos hacen una fusión callejera que nace de unir lo poco o mucho de lo que cada uno controla, que es la fórmula que han usado miles de grupos que empezaron en un garaje y terminaron llenado estadios.

Para nada han creado una identidad musical porque lo que realmente queríamos era que estuviera dentro de muchos sonidos y cánones que ya conocemos. Aunque, por otro lado, la voz de Luitingo hace que las canciones pillen un sonido distinto, ya que es un artista que tiene carisma y una voz con muchos matices.

La película es una parodia del reguetón y los mensajes groseros de algunas canciones

P. ¿La película es una defensa o una parodia de estilos como el reggaeton?

R. Yo creo que parodia más bien del mensaje grosero impreso en algunas canciones. ["tú puedé jugá conmigo pero ten cuidao, porque yo tengo aquí escondío un cable pelao..."] Si lo miramos desde el punto de vista de la comedia, pienso que daba un juego interesante exagerar ese tipo de mensaje machista y canalla para después invitar al grupo a escribir otro tipo de letras y así lanzar ese mensaje de unidad y respeto.

Otra canción “oculta” que hay en la película, en la escena en la que Sebas llega por primera vez al local de ensayo, es la de Nomentiendo, que comienza haciendo referencia a que algunos de los reguetoneros o traperos no se les entiende porque parece que tengan una pelota en la boca, pero luego da la vuelta. Sentí la necesidad de romper una lanza a favor de tantos y tantos artistas del genero urbano que tienen mucho mensaje positivo que decir. Que conciencian. De auténticos capos haciendo música increíble. Verdaderos poetas de la calle que te hacen reflexionar y bajarte del mundo flower power en el que a veces vivimos para ver lo que realmente está pasando de puertas para afuera. Y de nuevos productores que vienen abriendo otros caminos, consiguiendo dar calidad a todo el panorama en general.

Descubrí a Luitingo en Instagram y vi que tenía ese punto canalla como El Lolo

P. ¿Te planteaste en algún momento ser tú el cantante? ¿Por qué se eligió a Luitingo?

R. Maqueté las canciones para presentarlas a la productora y parece que les gustaba el concepto de mi voz y la rítmica, aunque yo hago pop, balada, etc. Pero descubrí a Luitingo en Instagram y vi claro que él podía aportar muchas cosas. Realmente, aunque Luitingo no hacia reguetón, tiene un acento flamenco en su voz y un carácter urbano en sus maneras. Es un artista que no para de hacer conciertos, es currante del arte y lleva un poco de ese punto canalla que también tiene el Lolo. Hicimos pruebas y encajó a la primera. Además, el primer día de estudio llegó vestido elegante y vacilón y Carlos Therón dijo: “Coño, es un Lolo…”. Un Lolo elegante, claro.

Me hacen gracia los vídeos de la gente bailando la canción pero quiero que la gente vea la película para que la entienda

P. ¿Cómo estás viviendo el impacto de la canción? ¿Te ha sorprendido alguna reacción por parte del público?

R. Siempre que uno hace una canción quiere compartirla con el mayor número de público posible y ver qué ocurre. Esa es la pura esencia del arte. Así que me parece muy curioso todo. Conocía el potencial de Mediaset España para promocionar sus películas, así que por un lado sabía que esto podía suceder.

Me hacen gracia los vídeos de la gente bailando la canción, pero siempre quiero que todo el mundo vea la película, para que no se queden solo con la “primera parte” del mensaje que lleva toda la historia y entiendan el porqué de la letra de Chico Perfecto. En cualquier caso, es una alegría.

Una nominación al Goya sería una maravilla, pero de momento me quedo con que se disfrute

P. ¿Te ves llevándote el segundo Goya? ¿Crees que hay posibilidades de nominación?

R. Uf, eso lo dejo al precioso destino que tan bien me está tratando estos últimos diez años. Una nominación sería ya una maravilla. Aparte de las canciones, creo que la BSO ha quedado muy auténtica y real y al menos me conformo con que el público la descubra y la disfrute como está disfrutando de las canciones. Os animo a ir a mi perfil de Spotify y a gozar (Risas).

P. ¿Cuál es para ti la clave del éxito para dar con la tecla en un hit musical? ¿Algún consejo para jóvenes compositores?

R. Lo primero es crear poniendo los cinco sentidos y asegurarte de que lo que saques esté saliendo de las habitaciones de tu corazón (momento profundo, jajaja, pero es así). Y luego otra de las claves es estar muy pendiente de lo que está pasando en el panorama en el momento en el que lances tu música si quieres que tu canción suene o impacte de alguna manera. No me refiero a que vayas en la corriente que esté triunfando, sino que quizás esa tendencia pueda aportar algo de frescura o actualidad a tu propuesta.

El prototipo real de chico perfecto es aquel que va por la vida de frente, libre y fiel a su palabra

P. ¿Tienes claro ya cuál es el “prototipo de chico perfecto”?