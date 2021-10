El desnudo frontal de Oscar Isaac en 'Secretos de un matrimonio' rompe un tabú masculino en televisión

Lo que viene ahora puede contener spoilers . En el tercer episodio , vimos como Mira, la protagonista, se percataba de lo que había perdido y tenía una profunda conversación con su ex marido, estando a punto de tener una relación sexual que él frena racionalmente para no volver a sufrir.

En la cuarta entrega estrenada este lunes , bajo el título Los analfabetos, la pareja decide seguir separada, pero cuando se encuentran en su casa para firmar los papeles de divorcio, no pueden reprimir la atracción física y emocional que siguen sintiendo y consuman una última relación sexual, y primera que ven los espectadores.

El desnudo frontal en Secretos de matrimonio o en cualquier otra serie no sería tanta noticia hoy en día si no fuera porque el protagonista no es una mujer, sino un hombre. La desnudez masculina frontal sigue siendo excepcionalmente rara en comparación con la representación de cuerpos femeninos desnudos en el cine y la televisión.



Se desconoce si la escena la hizo un doble o si Oscar Isaac usó una prótesis, pero eso es irrelevante para el significado que tiene esa escena, que contribuye a romper el tabú de la desnudez masculina en el cine y la televisión.