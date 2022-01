Pablo Urdangarin: "Es un tema familiar. Nos vamos a querer igual"

"Prefiero no decir nada porque es un tema familiar y ya está. Son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros. Estamos bien, todos estamos tranquilos, nos vamos a querer igual y no hace falta nada más", ha afirmado Pablo Urdangarin, que ha asegura que aún no ha hablado con su madre, aunque sí con su padre y sus hermanos.