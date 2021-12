Paco León y Yolanda Ramos: "La muerte de Verónica Forqué fue un accidente laboral, porque trabajaba con la sensibilidad"

"A los actores muchas veces nos mata la herramienta que nos da de comer , la herramienta imprescindible con la que trabajamos como cualquier obrero. Esa herramienta es la sensibilidad. Esa herramienta, como a un pobre albañil sin casco , se convierte en dos placas de hierro que nos caen encima y nos matan. Querida Verónica, tu muerte ha sido un accidente laboral y tu herramienta de trabajo, tu sensibilidad” , escribió Yolanda en su post de despedida, que ya tiene más de 35.000 'me gusta':

El chef Pepe Rodríguez, que entabló una especial relación con Forqué durante su reciente participación en el talent culinario de TVE, ha recordado a la intérprete con unas emotivas palabras. "Estamos todos en shock. Estuve con ella grabando en mi pueblo hace dos meses… ¿Qué puedo decir? La esperaba para que viniese al restaurante", ha dicho con voz entrecortada. "Esa pena que te da, dices, joder, no llamarla más..", ha añadido. El cocinero la ha definido como "un ángel". "Nunca he conocido nada igual. He tenido la suerte de conocer a un ser diferente, con un alma tan pura, tan buena… Todo se lo tomaba con humor, la gente la amaba, eclipsaba a todo el mundo en el programa".